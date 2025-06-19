مينا مسعود: فخور بفيلم "في عز الضهر" أكثر من "علاء الدين"

حلت الفنانة شيرين رضا والفنان مينا مسعود ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".



وكشف الفنان مينا مسعود كواليس مشاركته في فيلم " في عز الضهر “، قائلا :”انا فخور بفيلم علاء الدين لكن فخور أكتر بفيلمي هنا في مصر وهو فيلم في عز الضهر ".

وقال مينا مسعود :"مشاركتي في فيلم في مصر أهم من إني عملت فيلم علاء الدين وده حلم من أحلامي اتحقق ".

وتابع مينا مسعود :" أنا حبيت التمثيل والفن من مصر ومشاهدتي للفن المصري ولما هاجرت كندا كنا بنتفرج على المسلسلات والأفلام المصرية ".

وأكمل مينا مسعود :" انا حققت حلمي بإني عملت فيلم في مصر ".