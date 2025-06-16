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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيرين رضا تتألق بالعرض الخاص لفيلم في عز الظهر

الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
تصوير إبراهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنانة شيرين رضا  في العرض  خاص للفيلم    فى عز الظهر  اليوم وذلك داخل إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.


وروج مينا مسعود، لفيلمه "فى عز الظهر" للمخرج مرقس عادل وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك، حيث كتب "من طفولتي وأنا كنت بحلم اني أكون ممثل والحمدالله وصلت لحلمي و حققت نجاح في هوليوود. لكن حبي للفن بدأ من ساعة لما كنت بتفرج علي الأفلام و المسرحيات اللي بتتقدم في واحده من أعظم رواد الفن في العالم، بلدي مصر ، وبعد طول انتظار أحب أقدم لكم الاعلان التشويقي لفيلمي المصري الأول "في عز الضهر" مع مجموعة من أفضل النجوم في الوطن العربي ".

أبطال فيلم فى عز الظهر 
الفيلم من إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم المصريين والعرب، من بينهم إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، أحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من ضيوف الشرف".


قصة فيلم فى عز الظهر لـ مينا مسعود 
يتناول الفيلم قصة شاب مصري يدخل عالم المافيا الدولية ويصبح أصغر عضو مافيا دولي ، ويُكلف بمهمة خطيرة على الأراضي المصرية، فتتشابك الأحداث ويجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها


يُعرض فيلم "في عز الضهر" في السينمات يوم 18 يونيو 2025، وسيتم عرضه في دور السينما في مصر ودول الخليج السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان ولبنان و الأردن وسوريا والعراق إلى جانب دول أمريكا الشمالية وكندا. يُعد “في عز الظهر” من أضخم الإنتاجات السينمائية المصرية، حيث تم تصويره في عدة مواقع داخل مصر وفي عدد من الدول الأوروبية، ليضفي على الفيلم طابعًا بصريًا عالميًا يعكس أجواء الجريمة والتشويق التي تدور حولها أحداثه.

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