مرقس عادل: مكنتش متخيل موافقة مينا مسعود على المشاركة بفيلم في عز الضهر

حلت الفنانة شيرين رضا والفنان مينا مسعود ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".



وكشف المخرج مرقس عادل ، كواليس إعداد فيلم في عز الضهر ، ومشاركة الفنان العالمي مينا مسعود.



وقال عادل:" أنا كنت عايز بطل الفيلم عنده 29 سنة ويكون ممثل شاطر وميكونش عايش في مصر أوي وكل الصفات دي لاقتها في مينا مسعود ".

وتابع مرقس عادل:" مكنتش متخيل إن مينا مسعود هيجي ويوافق يشارك في فيلم في عز الضهر".

وأكمل مرقس عادل :" أرسلنا رسائل بريد ألكتروني كثيرة لمينا مسعود من اجل أن يوافق على المشاركة في فيلم في عز الضهر ".

