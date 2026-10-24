مجلس كنائس مصر يدين الاعتداء الإرهابي على كنيسة القديس جاورجيوس بالأردن ويؤكد تضامنه مع المملكة

أعلن مجلس كنائس مصر إدانته للاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس بمنطقة حمود في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الأردن في هذا المصاب الأليم.

وأكد القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والأمانة العامة واللجنة التنفيذية ورؤساء وأعضاء لجان المجلس، رفضهم القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، ولكل ما يستهدف ترويع الأبرياء أو المساس بحرية ممارسة الشعائر الدينية وحق الإنسان في الحياة والأمن والكرامة.

وتقدم المجلس بخالص التعازي إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والبطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين، والمطران خريستوفوروس، مطران الأردن للروم الأرثوذكس، وأسر الضحايا والكنيسة الروم الأرثوذكسية والشعب الأردني، معربًا عن صادق مواساته، ومصليًا من أجل شفاء المصابين وتعزية أسر الضحايا.

وشدد المجلس على أن استهداف دور العبادة والاعتداء على المصلين جريمة لا يمكن تبريرها، وتتعارض مع جوهر الرسالات السماوية الداعية إلى المحبة والرحمة والسلام، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له، وأن استغلال الدين لتبرير العنف يمثل اعتداءً على القيم الدينية والإنسانية.

وجدد مجلس كنائس مصر تأكيده أن وحدة أبناء الوطن الواحد تمثل الحصن الأهم في مواجهة محاولات الفتنة والانقسام، وأن دور العبادة ستظل منارات للسلام والتآخي واحترام الإنسان.

واختتم المجلس بيانه بالدعاء أن يحفظ الله المملكة الأردنية الهاشمية ومصر وسائر أوطان المنطقة، وأن يديم على شعوبها نعمة الأمن والسلام.