مينا مسعود: ألفت كتاب عن الأكل .. وخدت وصفات من والدتي

حلت الفنانة شيرين رضا والفنان مينا مسعود ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".



وأكد الفنان العالمي مينا مسعود، انه قام بتأليف كتاب عن الطعام وقام بتصوير حلقات عن إعداد وصفات غذائية .

وقال مينا مسعود :" انا بحب الاكل أوي وبحب الناس وبحب أتعرف على ناس جديدة والحلقات اللي صورتها شملت كل شيء ".

وتابع مينا مسعود :" والدتي بتطبخ حلو أوي وانا كنت بقعد مع والدتي في المطبخ أثناء الطبخ ".

واكمل مينا مسعود :" كتابي به وصفات عن الأكلات النباتية البعيدة عن اللحوم والدواجن وهناك وصفات في الكتاب أخذتها من والدتي ".

