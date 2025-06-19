مينا مسعود: ألفت كتاب عن الأكل .. وخدت وصفات من والدتي

حلت الفنانة شيرين رضا والفنان مينا مسعود ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".
وأكد الفنان العالمي مينا مسعود، انه قام بتأليف كتاب عن الطعام وقام بتصوير حلقات عن إعداد وصفات غذائية .
وقال مينا مسعود :" انا بحب الاكل أوي وبحب الناس وبحب أتعرف على ناس جديدة والحلقات اللي صورتها شملت كل شيء ".
وتابع مينا مسعود :" والدتي بتطبخ حلو أوي وانا كنت بقعد مع والدتي في المطبخ أثناء الطبخ ".
واكمل مينا مسعود :" كتابي به وصفات عن الأكلات النباتية البعيدة عن اللحوم والدواجن وهناك وصفات في الكتاب أخذتها من والدتي ".