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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يحمى من السرطان والالتهابات .. اكتشف فوائد البرقوق

البرقوق
البرقوق
اسماء محمد

تمتلك فاكهة البرقوق قدر كبير من الفوائد الصحية وتساعد فى علاج عدد كبير من الأمراض.


ووفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic” تساعد مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الموجودة في البرقوق على الحفاظ على صحتك بعدة طرق.

يحمي من السرطان والالتهابات


البرقوق غني بالمغذيات النباتية ، التي توفر فوائد وفيرة لمضادات الأكسدة  وينطبق هذا بشكل خاص على البرقوق الأرجواني الداكن والأحمر والأزرق، الذي يستمد لونه من الأنثوسيانين ، وهو نوع من الفلافونويد .

مضادات الأكسدة هي مواد كيميائية تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة ، التي قد تُلحق الضرر بالخلايا والأنسجة كما تُساعد على تقليل الالتهاب 

ويخفض البرقوق من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي أو سرطان القولون.

السرطان والشيخوخة

يحافظ على حركة الأمعاء


يشرب الكثير من المصابين بالإمساك عصير البرقوق لتنشيط حركة الأمعاء عند تراكم الفضلات ويحتوي كلٌّ من البرقوق وعصير البرقوق على نسبة عالية من السوربيتول.

 يسحب هذا الكحول السكري الماء إلى القولون، مما يُليّن البراز ويُعطيه تأثيرًا مُليّنًا و تُظهر الأبحاث أن شرب عصير البرقوق يُمكن أن يكون طريقة آمنة وطبيعية لعلاج الإمساك.

ضبط نسبة السكر


تحتوي ثمرة البرقوق الواحدة على حوالي 7.5 جرام من الكربوهيدرات و تُشكل السكريات الطبيعية ، بما في ذلك الفركتوز والجلوكوز والسكروز، ستةً منهاو مع ذلك لا يُسبب البرقوق ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم.

قد يساعد البرقوق في الواقع على استقرار مستوى السكر في الدم ومنع ارتفاعه المفاجئ ويحقق ذلك من خلال تحسين حساسية الأنسولين وإبطاء عملية الهضم بفضل محتواه من الألياف وتُبطئ الألياف عملية هضم الطعام، وبالتالي يرتفع مستوى السكر في الدم تدريجيًا.

و تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البرقوق قد يُقلّل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني .

السكرى

يحمي القلب


البرقوق غني بالكيرسيتين، وهو نوع من البوليفينول و هذه المركبات النباتية غنية بمضادات الأكسدة ذات الخصائص المضادة للالتهابات و تشير الدراسات إلى أن البوليفينولات تُحسّن صحة القلب.

يحسن الذاكرة


كما تُساعد البوليفينولات الموجودة في البرقوق على استرخاء الأوعية الدموية، مما يُحسّن تدفق الدم إلى الدماغ وتُشير الدراسات التي أُجريت على البوليفينولات إلى أن هذه المادة الغذائية قد تُحسّن الذاكرة ووظائف الدماغ.

يقوي العظام


العناصر الغذائية الموجودة في البرقوق ، مثل فيتامين  سي وفيتامين ك والبوتاسيوم ، تُقوي العظام وقد وجدت دراسة أجريت على نساء بعد انقطاع الطمث تناولن البرقوق يوميًا انخفاضًا في معدلات فقدان العظام وتحسّنًا في صحتهن العامة.

 يساعد البرقوق والخوخ المجفف على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

البرقوق فوائد البرقوق يحمي من السرطان نسبة السكر في الدم يحسن الذاكرة الذاكرة

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