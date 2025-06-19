بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

طرح مطرب المهرجانات مسلم أحدث أغانيه بعنوان “غلط” منذ قليل عبر قناته الرسمي على موقع يوتيوب، وهى من إنتاج سلطان الشن وذلك بالتزامن مع أزمته الأخيرة مع نقابة الموسيقيين.

وفى شهر مايو الماضي ، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بتغريم المطربين مسلم، نور التوت، حمو الطيخا، فيلو، وإسلام كابونجا، في القضية المتهمين فيها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وسرقة لحن أغنية أول حياتي ياما، بدفع 2 مليون جنيه.

وجاء ذلك في الدعوى المقامة من الملحن حسن دنيا، والتي يتهم فيها المطربين الخمسة وشركة إنتاج فنية باستخدام لحن الأغنية في مهرجان أنا قلبي عايز، دون الحصول على إذن مسبق، في مخالفة صريحة لقانون حماية الملكية الفكرية.

وكان محامي تقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة، اتهم فيه المطربين بإعادة استخدام اللحن في محتوى وصفه بأنه يسيء للذوق العام ويشكل خطرًا على المجتمع، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبات لضمان حماية المصنفات الفنية من الانتهاك والاستغلال غير المشروع.

أحدث أغاني مسلم

وفي شهر يوليو الماضي، طُرحت، أغنية العركة لـ مطرب المهرجانات مسلم، على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

مسلم - لا أبالي

وطرح مسلم كليب لا أبالي بمشاركة العسيلي والذي تضمن المشهد التمثيلي لـ المشاجرة «الخناقة» التي أحدثت جدلا على السوشيال ميديا وظن البعض أنها حقيقة.

وظهر في بوستر كليب لا أبالي مسلم، وهو رابط رأسه بالشاش مثلما ظهر في فيديو المشاجرة التمثيلي، وبجواره في البوستر محمود العسيلي وهو يضحك