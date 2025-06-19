قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف في شمال طهران
هند الضاوي تلقن الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين درسا لن ينساه
استمرار التحقيقات مع المذيع الفرفوش بعد ضبطه في المنوفية .. تفاصيل
شوط أول شهد سيطرة حمراء.. تعادل سلبي بين الأهلي وبالميراس
قطع المياه 12 ساعة عن 5 مناطق في دمياط
نتنياهو : تغيير النظام الإيراني أو سقوطه مسألة تخص شعبهم
وداعا عمليات القلب المفتوح .. قصة أول زراعة بدون شق الصدر والعظام
معرض باريس.. مصر للطيران تدرس عروضا مع شركات تأجير الطائرات وأخرى لأجهزة المحاكاة
قطع الكهرباء 5 ساعات عن 3 مناطق في الإسماعيلية | تفاصيل
الجماهير مبسوطة منه أوي | ماذا فعل إمام عاشور بمباراة الأهلي وبالميراس
نتنياهو: تغيير أو سقوط النظام في إيران ليس هدفا لكنه قد يصبح نتيجة
الاستخبارات الإسرائيلية: قتلنا 30 قائدا إيرانيا ورئيس الأركان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

مسلم
مسلم
تقى الجيزاوي

طرح مطرب المهرجانات مسلم أحدث أغانيه بعنوان “غلط” منذ قليل عبر قناته الرسمي على موقع يوتيوب، وهى من إنتاج سلطان الشن وذلك بالتزامن مع أزمته الأخيرة مع نقابة الموسيقيين.

وفى شهر مايو الماضي ، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بتغريم المطربين مسلم، نور التوت، حمو الطيخا، فيلو، وإسلام كابونجا، في القضية المتهمين فيها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وسرقة لحن أغنية أول حياتي ياما، بدفع 2 مليون جنيه.

وجاء ذلك في الدعوى المقامة من الملحن حسن دنيا، والتي يتهم فيها المطربين الخمسة وشركة إنتاج فنية باستخدام لحن الأغنية في مهرجان أنا قلبي عايز، دون الحصول على إذن مسبق، في مخالفة صريحة لقانون حماية الملكية الفكرية.

وكان محامي تقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة، اتهم فيه المطربين بإعادة استخدام اللحن في محتوى وصفه بأنه يسيء للذوق العام ويشكل خطرًا على المجتمع، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبات لضمان حماية المصنفات الفنية من الانتهاك والاستغلال غير المشروع.

أحدث أغاني مسلم

وفي شهر يوليو الماضي، طُرحت، أغنية العركة لـ مطرب المهرجانات مسلم، على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

مسلم - لا أبالي

وطرح مسلم كليب لا أبالي بمشاركة العسيلي والذي تضمن المشهد التمثيلي لـ المشاجرة «الخناقة» التي أحدثت جدلا على السوشيال ميديا وظن البعض أنها حقيقة.

وظهر في بوستر كليب لا أبالي مسلم، وهو رابط رأسه بالشاش مثلما ظهر في فيديو المشاجرة التمثيلي، وبجواره في البوستر محمود العسيلي وهو يضحك

مسلم اغاني مسلم ازمة مسلم ونقابة الموسيقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025

عمرو أديب

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

الايجار القديم

تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية

ترشيحاتنا

نقرس

مش بس القدمين .. أعراض النقرس تصيب كل المفاصل

عصير لعلاج ضغط الدم

يعشقه الملايين.. عصير يخفض ضغط الدم والكوليسترول

القلب

نادر وخطير.. اعرف أهم المعلومات عن تسرع القلب الوصلي

بالصور

4 أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب لك التسمم الغذائي.. احذرها

أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي
أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي
أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي

بعد الثلاثين.. 4 مكسرات وفواكه مجففة تدعم صحة المرأة وتعزز نضارتها

مكسرات وفواكه تدعم صحة المرأة وتعزز صحة امرأة بعد الثلاثين
مكسرات وفواكه تدعم صحة المرأة وتعزز صحة امرأة بعد الثلاثين
مكسرات وفواكه تدعم صحة المرأة وتعزز صحة امرأة بعد الثلاثين

«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة

فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

فيديو

مسلم

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد