والد حسام عبدالمجيد: نصيحتي لابني كانت الصبر والاجتهاد.. والزمالك صاحب الفضل عليه |فيديو

أكد عبد المجيد عبد السلام، والد حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، أن نصيحته الدائمة لنجله كانت التحلي بالصبر والاجتهاد، مشيرًا إلى أن الالتزام والعمل الجاد هما الطريق لتحقيق النجاح في كرة القدم.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "كنت دائمًا أنصح حسام بالصبر والاجتهاد، حتى يعوضه الله خيرًا على كل ما يبذله".

وأضاف أن نجله يلعب في أحد أكبر الأندية المصرية، مؤكدًا أن انتقاله إلى نادٍ آخر لم يكن مطروحًا بالنسبة له، قائلًا: "ابني بيلعب في أحد أكبر الأندية في مصر.. هيروح الأهلي ليه؟".

لا يتوقف عن الدعاء لنجله

وأشار إلى أنه لا يتوقف عن الدعاء لنجله، موضحًا: "أدعو الله لحسام في كل صلاة أن يوفقه ويرزقه الرضا والتوفيق في مشواره الكروي".