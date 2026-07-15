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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرّض مصر لموجات حارة حتى نهاية يوليو | فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
محمود محسن

أكدت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القبة الحرارية تواصل تأثيرها على مناطق من أوروبا وشمال أفريقيا، متسببة في تسجيل درجات حرارة قياسية واندلاع حرائق في بعض الدول، بينما تختلف الأوضاع الجوية في مصر.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يحافظ على درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، حيث تسجل القاهرة نحو 35 درجة مئوية، فيما ترتفع الحرارة المحسوسة إلى 38 و39 درجة بسبب الرطوبة.

بقاء نسب الرطوبة مرتفعة

وتابعت أن التوقعات لا تشير إلى موجات حارة شديدة أو ارتفاعات قياسية حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا حتى نهاية يوليو، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة، ناصحةً بتجنب التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة والإكثار من شرب المياه.

منار غانم الأرصاد الجوية درجات الحرارة الرطولة إفريقيا

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