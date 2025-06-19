انفجار في مقر إقامة السفير النرويجي بإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية عن وقوع انفجار في مقر إقامة السفير النرويجي لدى إسرائيل في تل أبيب مساء الخميس.

انفجار في منزل السفير النرويجي بإسرائيل

وأضافت الخارجية النرويجية نشرت وكالة رويترز: "تواصلنا مع السفارة الليلة. لم يُصب أي من موظفي السفارة بأذى خلال الحادث".

ولم تُحدد الوزارة سبب الانفجار.

وأعلنت وزارة الخارجية النرويجية أنها تواصلت مع القنصلية النرويجية في إسرائيل وأكدت عدم إصابة أي من موظفي السفارة في الحادث الذي وقع.

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وشنت طهران هجوما قويا في وقت سابق من اليوم الخميس أسفر عن إصابة العشرات من الإسرائيليين.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 271 شخصًا على الأقل نُقلوا إلى المستشفيات صباح اليوم إثر ضربات إيرانية في أنحاء البلاد.

تعليق الرحلات الأمريكية للشرق الأوسط

وعلقت الخطوط الجوية الأمريكية رحلاتها إلى قطر، كما علّقت الخطوط الجوية المتحدة رحلاتها اليومية إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعة التطورات في الشرق الأوسط، بحسب ما أوردته شبكة إيه بي سي نيوز.

وأعلنت الخطوط الجوية المتحدة في بيان لها يوم الخميس: "بسبب الصراع في المنطقة، تم إيقاف رحلات يونايتد اليومية بين نيوارك ودبي (DXB) مؤقتًا".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة فارس للأنباء الإيرانية شبه الرسمية إن نظام الدفاع الإيراني "يعترض حاليًا" طائرات إسرائيلية بدون طيار فوق طهران.