ما ترميش نواة المشمش .. اعرف فوائدها المذهلة

تعد نواة المشمش من المواد الطبيعية الغنية بفوائد خارقة وبالرغم من هذا يتم القائها فى القمامة بسبب عدم الوعى بهذه المزايا.

ووفقا لما جاء فى موقع “ميديسن نت ” فوائد محتملة لنواة المشمش.



مضادة للسرطان



تحتوي نواة المشمش على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة، وقد أظهرت الدراسات أن بذور المشمش لها خصائص مضادة للالتهابات.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد فيتامين ب17، الموجود بكثرة في بذور المشمش، أحد العناصر الغذائية المعروفة بفعاليته في الوقاية من السرطان ويعتقد البعض أن بذور المشمش تساعد على قتل الخلايا السرطانية فور تكوّنها.

نواة المشمش

يعزز صحة القلب



على الرغم من أن الأميجدالين يحظى بأكبر قدر من الاهتمام عندما يتعلق الأمر ببذور المشمش، فإن حمض البانجاميك هو مركب فريد آخر موجود في هذه البذور والذي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب .

وقد ارتبط حمض البانجاميك بتقليل الضغط على الجهاز القلبي الوعائي، وخاصة في حالة مرض القلب الإقفاري كما أفادت بعض الدراسات أن تناول كميات صغيرة من نواة المشمش بشكل منتظم يمكن أن يخفض ضغط الدم وبالتالي تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

تحسين الجهاز التنفسي



بذور المشمش ترتبط بصحة الجهاز التنفسي الأفضل لأنها قادرة على اختراق المخاط والبلغم في الجهاز التنفسي.

تعمل المكونات النشطة الموجودة في بذور المشمش كطارد للبلغم وتجعل الجسم أقل حساسية لمسببات الحساسية، مما قد يقلل من شدة نوبات الربو والتهاب الحلق.

يحسن الجهاز الهضمي



تحتوي حبات المشمش على نسبة عالية من الدهون الصحيةبالإضافة إلى البروتين والألياف، وهي تركيبة تساعد على الشعور بالشبع.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي نواة المشمش على 5% ألياف لكل بذرة، وتُنظّف الألياف الجهاز الهضمي من خلال المساعدة على إزالة السموم. يمكن للألياف الغذائية أن تزيد من حركة الأمعاء، مما يؤدي إلى انتظام حركة الأمعاء وتقليل أعراض مثل الإمساك والانتفاخ والتقلصات والإسهال كما تُساعد الألياف الغذائية على امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء.

مفيد للجلد



تمتلك نواة المشمش خصائص تقشير خفيفة يمكن أن تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة من بشرتك.

زيت نواة المشمش

يحتوي زيت نواة المشمش على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية (الأوليك واللينوليك) والفيتاميناتA وE، لترطيب وتغذية البشرة الجافة ويُستخدم عادةً في مستحضرات التجميل، وخاصة الكريمات والصابون ومستحضرات البشرة.

يمكنكِ خلط مسحوق بذور المشمش مع زيت الزيتون ووضعه على البشرة ويُمتص الزيت بسرعة ولا يترك أي أثر زيتي على البشرة ولذلك يُستخدم بكثرة كزيت للتدليك وحمامات الشمس.