باكستان تسجل كمية الأمطار الأكبر في أبريل منذ 63 عامًا

شهدت باكستان هذا العام تساقط كمية الأمطار الأكبر خلال أبريل منذ 1961، إذ بلغت أكثر من ضعف معدلاتها المعتادة في هذه الفترة، حسبما أفادت دائرة الأرصاد الجوية.

وذكرت دائرة الأرصاد في تقرير لها أن المتساقطات "بلغت 59,3 ملم"، بفارق ملحوظ عن المعدل لهذا الشهر من السنة والبالغ 22,5 ملم، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وأحصت السلطات مقتل 144 شخصا على الأقل جراء العواصف والانزلاقات بسبب الأمطار الغزيرة خلال أبريل.

وفي حين تشهد أنحاء عدة من آسيا موجة حرّ غير مسبوقة، سجلت باكستان تراجعا في معدل الحرارة الشهرية، إذ بلغ 23,67 مئوية مقابل 24,54 مئوية عادة.

وقال المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية زهير أحمد بابار إن التغير المناخي هو السبب في هذه التبدلات.

وأوضح أن "التغير المناخي هو عامل مهم يؤثر على كل الظواهر المناخية غير المتوقعة في منطقتنا".

وتؤكد إسلام آباد أنها مسئولة عن أقل من واحد بالمائة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وهي عرضة بشكل متزايد لتأثيرات الظواهر المناخية القاسية، وغالبا ما تتسبب الأمطار الموسمية التي تبدأ عادة مطلع يوليو، بآثار مدمّرة.