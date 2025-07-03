أم خالد تعلن طلاقها من زوجها وأبو أولادها للمرة الثانية

أثارت البلوجر أم خالد حالة كبيرة من الجدل بعد إعلانها الطلاق من زوجها للمرة الثانية في فترة قصيرة.

وأعلنت البلوجر أم خالد ظهر اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طلاقها من زوجها وأبو أبنائها للمرة الثانية .

أوضحت البلوجر أم خالد في منشور لها عن أن الانفصال عن زوجها جاء بعد مرور سبع سنوات من العشرة الطيبة وتكن له كل احترام وتقدير كما اكدت ان الطلاق تم بهدوء وستظل علاقتهما طيبة.

وتفاعل الجمهور بشكل سريع مع منشور الطلاق بين وتضامن الرجال مع الزوج والنساء مع أم خالد بينما كان البعض على الحياد وتمنى للطرفين التوفيق والسعادة وهناك فريق آخر رأى أنها حيلة من البلوجر أم خالد لجذب الإنتباه وتصدر الترند حيث أنها من أشهر حيل صناع المحتوى للفت أنظار الجمهور .