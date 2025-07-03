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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: عالمي ونبدأ سلسلة نجاحات

مصطفي حدوتة
مصطفي حدوتة
تقى الجيزاوي

يجدد الشاعر مصطفى حدوتة تعاونه مع الهضبة عمرو دياب، للمرة الثانية، في أغنية "قفلتي اللعبة"، التي طرحها منذ قليل ضمن ألبوم "ابتدينا".

وقال حدوتة عن تعاونه مع الهضبة في بيان صحفي: الهضبة عالمي، وألبوم "ابتدينا" يشهد التعاون الثاني بيننا في أغنية "قفلتي اللعبة"، لينتعش الجمهور بكلماتي الراقصة والتي تتلائم مع الأجواء الصيفية.

وأضاف: كما أن هذا التعاون يأتي بعد تعاونا لأول مرة في أغنية "يا قمر" التي تعد أنجح أغنية في ألبومه الماضي، لذا فأنا متفائلًا بنجاحنا سويًا في الألبوم الجديد لنبدأ سلسلة من النجاحات لا حصر لها.

و أعرب حدوتة عن سعادته بتعاونه لأول مرة مع الملحن محمد يحيى في أغنية "قفلتي اللعبة"، وأُحييه على مجهوده.

أغنية "قفلتي اللعبة" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وماستر أمير محروس، وتقول كلماتها الآتي:

خدتي من القلب الدقات وخدتي من الروح سحرها 
خدتي من وقتي الساعات وخدتي من العين ننها 
خدتي من الأرض الثبات خدتي من السما نجمها 
خدتي من كل الحاجات أحلى حاجة بحبها

عمرو دياب مصطفي حدوتة اغاني عمرو دياب

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