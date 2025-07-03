إخماد حريق التهم مخزن خردة بجوار مول شهير بشارع الهرم

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا هائلا نشب في مخزن خردة داخل عقار مكون من 8 طوابق، خلف مول شهير بشارع الهرم دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 8 طوابق، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مسرح الحريق وتبين من الفحص اندلاع النيران في مخزن خردة بالطابق الأرضي، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق الهرم

تم فرض كوردون أمني حول محل البلاغ لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد.