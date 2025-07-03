الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد إيران وحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات يوم الخميس على شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، بالإضافة إلى عقوبات تستهدف مؤسسة مالية تابعة لحزب الله.

عقوبات ضد إيران

وأضافت الخزانة الأمريكية في بيان أن شبكة الشركات التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد تشتري وتُشحن نفطًا إيرانيًا بمليارات الدولارات على أنه نفط عراقي أو ممزوج به منذ عام 2020 على الأقل، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف مصادر دخل طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى الموارد المالية التي تُغذّي أنشطته المُزعزعة للاستقرار".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا عقوبات على عدة سفن مُتّهمة بالتورط في تسليم النفط الإيراني سرًا، مما زاد الضغط على "أسطول الظل" الإيراني.

عقوبات ضد حزب الله

كما فرضت عقوبات على عدد من كبار المسؤولين وكيان مرتبط بمؤسسة القرض الحسن المالية الخاضعة لسيطرة حزب الله.

وأفادت الوزارة بأن هؤلاء المسؤولين أجروا معاملات بملايين الدولارات استفاد منها حزب الله في نهاية المطاف، لكنها حجبته.