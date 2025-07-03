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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شلل في مطارات كندا بعد إنذارات بوجود قنابل في 6 مدن

شلل في مطارات كندا
شلل في مطارات كندا
ناصر السيد

اضطرت مطارات كندية رئيسية إلى تأجيل بعض الرحلات الجوية يوم الخميس بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل، وفقًا لهيئة الملاحة الجوية في البلاد.

المطارات في كندا

وقالت هيئة الملاحة الجوية الكندية عبر حسابها بمنصة "إكس" في وقت مبكر من صباح اليوم، أُبلغت شركة NAV CANADA بتهديدات بالقنابل تؤثر على منشآت في أوتاوا ومونتريال وإدمونتون ووينيبيغ وكالجاري وفانكوفر"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج.

وأضافت: "الموظفون في المواقع المتضررة آمنون، وقد تم تنفيذ توقف أرضي مؤقت في المطارات المتضررة".

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية توقفات أرضية قصيرة في مطاري مونتريال وأوتاوا، لكنها رفعتها حوالي الساعة 7:40 صباحًا بتوقيت نيويورك، وفقًا لمتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية.

إنذارات بوجود قنابل

وقالت شرطة أوتاوا إنها تحقق في "حادث أمني" في مطار العاصمة وأظهر موقع المطار الإلكتروني تأخير العديد من رحلات المغادرة لمدة ساعة أو أكثر.

وأكد مسؤول في مطار مونتريال ترودو الدولي أن التهديد قد تم حله. قال المتحدث باسم المطار، إريك فورست: "كان هناك تأثير طفيف على جدول الرحلات الجوية صباحًا، ولكن في الوقت الحالي، انتهت الحادثة وعادت العمليات إلى طبيعتها".

وأكد متحدث باسم مطار كالجاري أن الحادثة "لم يكن لها تأثير يُذكر على العمليات الاعتيادية".

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