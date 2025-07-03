إجلاء 5000 سائح من جزيرة كريت اليونانية بسبب حرائق الغابات

غادر حوالي 5000 سائح جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية مع اشتعال حرائق الغابات.

حرائق غابات اليونان

فر آلاف السياح من جنوب شرق جزيرة كريت، حيث أجبر حريق غابات كبير في منطقة لاسيثي على إخلاء الفنادق والمنازل.

وأفادت السلطات اليونانية بإجلاء أكثر من 1000 من السكان والزوار من أربع مناطق على الأقل، ونقلهم إلى مأوى مؤقت في ملعب داخلي في إيرابيترا يوم الأربعاء وحتى يوم الخميس.

غادر البعض جزيرة كريت بالقوارب، بينما نقلت وكالة رويترز عن رئيس قطاع الفنادق في المنطقة، جورج تزاراكيس، قوله إن ما يقدر بنحو 5000 سائح غادروا المنطقة، مما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على الحجوزات المستقبلية.

وقد أدى الحريق، الذي اندلع يوم الثلاثاء بالقرب من إيرابيترا في أكبر جزيرة في اليونان، إلى إحراق الغابات وبساتين الزيتون، بسبب الرياح العاتية والجفاف.

نقلت رويترز عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء، فاسيليس فاثراكوغيانيس، قوله: "هناك هبات رياح في المنطقة، بعضها بلغت قوته 9 درجات على مقياس بوفورت، مما أدى إلى اشتعال النيران من جديد وإعاقة جهود الإطفاء".

في الوقت الذي كانت فيه قواته تقاتل إلى جانب تعزيزات من أثينا لإخماد عدة حرائق متجددة، قال مسؤولون إن بعض المنازل تضررت، وعولج العديد من الأشخاص من مشاكل في الجهاز التنفسي.

حرائق الغابات

اندلع حريق غابات بعد ظهر الأربعاء في مناطق نباتية منخفضة بالقرب من منازل في رافينا، وهي بلدة ساحلية تقع شرق أثينا، مما أدى إلى عمليات إجلاء وإغلاق طريق رئيسي بالكامل.

أغلقت السلطات شارع ماراثونوس في كلا الاتجاهين بسبب الحريق. تم إغلاق حركة المرور المتجهة نحو أثينا عند تقاطع شارع ألكسندرو فليمنج، بينما يتم تحويل المركبات المتجهة نحو ماراثون من تقاطع شارع أجيو ديميتريو. تحث الشرطة السائقين على اتباع التعليمات واستخدام طرق بديلة.

وتم نشر قوة إطفاء كبيرة، تضم 90 رجل إطفاء، وست فرق أرضية، و15 سيارة إطفاء، وثلاث طائرات هليكوبتر.