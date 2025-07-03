بزعم تهريب أسلحة.. جيش الاحتلال يستهدف سيارة بطائرة مسيرة في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة على أوتوستراد جنوب بيروت، بطائرة مسيرة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارة استهدفت عنصرًا كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدّفع بمخططات ضد إسرائيليين وقوات الجيش، نيابة عن فيلق القدس الإيراني".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، دمر جيش الاحتلال منزلًا مولفًا من طابقين في بلدة كفركلا جنوب لبنان، ونفذت ​طائرة إسرائيلية مسيرة​ غارة استهدفت سيارة في بلدة كونين بجنوب لبنان.

وندد لبنان بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني المنتهك لوقف إطلاق النار المفعل بالرعاية الفرنسية، والأمريكية وبمشاركة الأمم المتحدة.