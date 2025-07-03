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مهرجان العلمين الجديدة يعود في نسخته الثالثة 18 يوليو.. الترفيه والسياحة يجتمعان على أرض مصر
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مهرجان العلمين الجديدة يعود في نسخته الثالثة 18 يوليو.. الترفيه والسياحة يجتمعان على أرض مصر

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
عبد الخالق صلاح

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة - المهرجان الأضخم من نوعه في مصر والشرق الأوسط- خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس، يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم فعاليات عالمية في تقديم محتوى ترفيهي وثقافي راقٍ يواكب طموحات الجمهور المصري والعربي، ويسهم في الترويج للسياحة المصرية ورفع اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان، وتتمتع "تذكرتي" بخبرة ضخمة في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية، وتعقد هذه النسخة تحت رعاية كبرى الشركات: المصرية للاتصالات، سيتي إيدج للتطوير العقاري، هيئة البريد المصري، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وينتظر أن تشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني،تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي ، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.

وشهدت الدورة الثانية تعاونًا واسعًا مع الجهات الحكومية والخاصة، وتنوعت فعالياتها بين عروض فنية ورياضية وثقافية شارك فيها كبار نجوم الفن والرياضة، كما جذبت شخصيات عربية وعالمية بارزة، ونالت إشادة واسعة منها إشادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدور المهرجان في إبراز التنمية بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أنه أصبح أحد أدوات الدولة في دعم السياحة والترويج لمصر عالميًا.

وتُعد مدينة العلمين الجديدة، التي تحتضن المهرجان، من أكثر المدن السياحية نموًا وجاذبية في مصر، بفضل موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط، إلى جانب التطوير الهائل الذي شهدته خلال الأعوام الأخيرة، فقد استقبلت المدينة خلال الموسم الصيفي الماضي أكثر من مليون سائح، مما يعكس حجم الإقبال المتزايد عليها كوجهة سياحية واستثمارية واعدة.
وتنتمي المدينة إلى مدن الجيل الرابع، وتضم عددًا من المشروعات السياحية والتجارية العالمية، منها مراكز تسوق كبرى، وأبراج سكنية فاخرة، ومرافق ترفيهية وثقافية، كما تنقسم إلى قطاعين رئيسيين، وهما السكني، والساحلي، وتضم مناطق متعددة مثل حي الفنادق ومركز المؤتمرات، والمنطقة الترفيهية، مرسى الفنارة ومركز المدينة، ومناطق إسكان سياحي.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية النسخة الثالثة من مهرجان العلمين مهرجان العلمين مصر والشرق الأوسط

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