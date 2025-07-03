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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تبحث مع رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية سبل التعاون المشترك

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،  محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد الاجتماع بحث التعاون بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية في مجالات التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً، خاصة أن الجمعية تعمل في تمويل المشروعات متناهية الصغر.

واطلعت الوزيرة على مجالات عمل الجمعية، التي دخلت بفروعها التي تبلغ 138 فرعا في 21 محافظة في مشروع التمويل المتناهي الصغر ، حيث تهدف الجمعية  تقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية مع الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجية لدعم وتنمية أصحاب الأنشطة والمشروعات الصغيرة.

كما لدى الجمعية صندوق تكافل للعملاء  للمساعدة في الأزمات والكوارث والأمراض، فضلا عن افتتاحها عيادات " شفائك" لعلاج العملاء بالمجان، وإنشائها مركز الشرق الأوسط للتنمية المتخصص في التدريب وإنشاء معرض لتسويق منتجات العملاء.

وتناول الاجتماع التعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعية في تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لمستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" على مشروعات التمكين الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية عمل الوزارة للانتقال من الدعم للتمكين والإنتاج، فضلا عن التعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة والجمعية خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء  المهندس مدحت القاضي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونرمين مميش عضو مجلس الإدارة، والمهندس أحمد منسي عضو مجلس الإدارة، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب الوزيرة.

مايا مرسي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي مشروع التمويل المتناهي الصغر

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