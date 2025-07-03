أكسيوس: أمريكا تخطط لإجراء محادثات نووية مع إيران في أوسلو الأسبوع المقبل

أفاد موقع أكسيوس الامريكي، أن الولايات المتحدة تخطط لإجراء محادثات نووية مع إيران في أوسلو الأسبوع المقبل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال أكسيوس عن مسؤولين: “لا موعد محددا بعد لقاء ويتكوف وعراقجي ولم يؤكد أي من البلدين علنا انعقاده”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات يوم الخميس على شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، بالإضافة إلى عقوبات تستهدف مؤسسة مالية تابعة لحزب الله.



وأضافت الخزانة الأمريكية في بيان أن شبكة الشركات التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد تشتري وتُشحن نفطًا إيرانيًا بمليارات الدولارات على أنه نفط عراقي أو ممزوج به منذ عام 2020 على الأقل، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.