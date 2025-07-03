الصحة اللبنانية: الغارة الإسرائيلية على خلدة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس، أن ​غارة​ العدو الإسرائيلي على سيارة في ​خلدة​ أدت في حصيلة أولية إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وكشفت مصادر أن عضو فيلق القدس الإيراني الذي استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في خلدة بلبنان يدعى قاسم الحسيني.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة على أوتوستراد جنوب بيروت، بطائرة مسيرة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارة استهدفت عنصرًا كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدّفع بمخططات ضد إسرائيليين وقوات الجيش، نيابة عن فيلق القدس الإيراني".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، دمر جيش الاحتلال منزلًا مولفًا من طابقين في بلدة كفركلا جنوب لبنان، ونفذت ​طائرة إسرائيلية مسيرة​ غارة استهدفت سيارة في بلدة كونين بجنوب لبنان.

وندد لبنان بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني المنتهك لوقف إطلاق النار المفعل بالرعاية الفرنسية، والأمريكية وبمشاركة الأمم المتحدة.