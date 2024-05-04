للحد من الدروس الخصوصية.. الوادي الجديد تنفذ مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية

اكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تكثيف المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، بالتزامن مع قرب امتحانات نهاية العام الدراسي لافتا إلى أن مديرية التربية والتعليم تنفذ مراجعات نهائية بالاستعانة بنخبة من المعلمين والخبراء المختصين بكافة المواد الدراسية، للتخفيف عن أولياء الأمور والحد من الدروس الخصوصية.

من جانبه أكد المهندس سيد عبد العزيز مدير التربية والتعليم بالوادى الجديد أن هذه المراجعات تأتي في إطار الاهتمام بتوفير كافة سبل الدعم للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ولدعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية، وإطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسى وأساليب الامتحانات، حيث تضم المراجعات التعليمية نخبة من المعلمين المتميزين وذوى الخبرات بالتخصصات المختلفة.





ولفت وكيل التعليم بالمحافظة إلى جاهزية القاعات لاستقبال طلاب الثانوية العامة فى جميع الإدارات التعليمية وبث مباشر عبر شبكة الفيديو كونفرانس للوصول إلى المناطق النائية والبعيدة بأرجاء المحافظة، ودعا طلاب المحافظة بالشهادتين الثانوية العامة والإعدادية للمشاركة وتحقيق أكبر استفادة من المحاضرات والتدريب على الأسئلة والإجابات.