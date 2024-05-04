محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة

زار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، كنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة، وأهالي المحافظة من الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ورافق المحافظ، خلال الزيارة اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعميد هيثم عبده المستشار العسكري، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد الزملوط خلال كلمته على عمق مشاعر التكاتف والترابط والمودة التي تجمع أبناء الشعب المصري وتعد الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات على كافة الأصعدة، داعيًا الله أن ينعم على مصر- قيادةً وشعبًا- بدوام الأمن و الازدهار والترابط.

من جانبه، أعرب الأنبا أرسانيوس عن تقديره لمشاعر الود والمحبة التي تتلقاها الكنيسة من كافة أبناء الشعب المصري والتي تزيد من بهجة استقبال العيد، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن، وأن يعين قيادته الحكيمة على تحقيق حاضر أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه.