بلح الشيشلان.. ينمو بصحراء الوادي الجديد ويعالج قرحة المعدة والسكر

ينمو نبات الشيشلان بصحراء بالغرود الرملية بمراكز محافظة الوادي الجديد حيث ينمو نبات الشيشلان عشوائيا في البيئة الجافة الصحراوية وله قيمة طبية حيث يعتبر العلاج الوحيد لقرحة المعدة، فضلا عن مساهمته في علاج مرضي السكر .

ويعتبر نبات الشيشلان من النباتات التي تنمو على سطح الأرض مثل نبات العاقول وتشبه ثمرة الشيشلان بلح اللجليج ،وطعمه شديد المرارة وهو ذو قيمة طبية عالية ويحتوي على مكونات فعالة مثل البروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية، التي تعالج قرحة المعدة .

يقول سليمان راغب أحد المزارعين: إن نبات الشيشلان ينمو بمركزي الداخلة وباريس ويستخدمه المزارعون كعلف للأغنام حيث تتهافت الأغنام علي عروشها ثماره التي تشبه البلح ولكن معظم المزارعين لا يعرفون قيمته الطبية ولدلك يتجاهلونها باعتباره نبات شيطاني لا يستخدم إلا كلأ للماشية.

وأضاف أن معظم العطارين الذين يعرفون قيمته يجمعون ثماره ويقومون ببيعها كونها ذات قيمة طبية عالية لعلاج الأمراض وكونها أساس الطب الشعبي ودواء رئيسي لعلاج قرحة المعدة ومرضى السكر.

ويقول سليمان العطار، صاحب محل عطارة، إنه يقوم بجمع بلح الشيشلان من الحقول ويقوم بتعبئته في أكياس مغلفة ويبيع الكيلو بـ50جنيهًا، وذلك بعد طبع ورقة داخل الكيس تبين فوائد بلح الشيشلان، وكيفية استخدامه.

وأوضح انه يقوم بصحن بلح الشيشلان حتي يعتبر كالدقيق ويقوم بتعبئته وإعادة تغليفها ويقوم ببيعه مشيرا إلى أنه يباع كالبلح ويباع أيضا مطحون كالدقيق .,

وأكد سليمان أن أشجار بلح الشيشلان ذات قيمة طبية عالية وتمثل دخلًا قوميًا إذا استغل استخدامه الا ان الجميع يجهل قيمته الطبية ولكن لا يوجد من يولي اهتمامه بمثل هذه النباتات ، موضحًا أن وزارة الزراعة لم تدرج تلك النباتات ضمن جدول الاعشاب الطبية.

