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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد إلى القصوى

جانب من الحملات
جانب من الحملات

رفعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى داخل المنشآت الطبية بالمحافظة وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ، وكثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة من حملاتها بالمرور على المنشآت وكذلك محلات بيع الأسماك المملحة في مراكز وقرى المحافظة، قبل شم النسيم والمناسبات الدينية، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكيد على توافر أكياس الدم ومشتقاته بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التخزينية على مستوى المحافظة وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أي حالات مرضية؛ استعدادًا لاستقبال موسم  (عيد القيامة المجيد - وشم النسيم).

 

بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة الوادي الجديد


أكد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، لـ «ڤيتو»، اليوم الجمعة، تكثيف حملات مراقبة الأغذية، للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، وأخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة لفحصها وضبط أي أغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته، إضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين.

ادارة مراقبة الاغذية ادارة أقسام الاستقبال والطوارئ اسما الأدوية والمستلزمات الطبية الاستقبال الاستعداد القصو الاستقبال والطوارئ المستلزمات الطبي المستلزمات زارة الصحة والسكان ر الأدوية والمستلزمات الطبية رفعت

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