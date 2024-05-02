شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة الوادي الجديد للاستفادة من وحدة الطب الرياضي بمحافظة الوادي الجديد والتي تتكون من مبني عبارة عن دورين يحتوي على عدد من العيادات والأقسام التي تستخدم لتوفير الرعاية الصحية والطبية لأعضاء المنظومة الرياضية والخدمة المجتمعية بالوادي الجديد حيث تمتلك جامعة الوادى الجديد كافة المقومات البشرية التي تحتاجها وحده الطب الرياضي للتشغيل في ضوء التوصيات الخاصة بالاستغلال الأمثل المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة في إطار التعاون فيما بينهما لإدارة وتشغيل وحدة الطب الرياضي التابعة للوزارة وجامعة الوادي الجديد.

وعقب توقيع البروتوكول أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى عن سعادتهما بالتعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة لتقديم خدمة طبية ومتجتمعية لأبناء الوادى الجديد.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية في الطب الرياضي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في جامعة الوادى الجديد والذي لها عظيم الأثر في الارتقاء بالخدمة الطبية و الصحية لأعضاء المنظومة والخدمة المجتمعية بالوادى الجديد.