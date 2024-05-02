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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصاد 139 ألف فدان قمح في الوادي الجديد

محصول القمح
محصول القمح

أعلنت محافظة الوادى الجديد اليوم الخميس، الانتهاء من حصاد 139283 فدان قمح، من إجمالي 327829.11  فدانا مزروعة على مستوى المحافظة، منها الجزء الأكبر بمنطقة شرق العوينات  والفرافرة.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، إنه تم توريد 107846.957 طنا ( منها 41004.527 طنا تم توريدها داخل المحافظة و66842.430 طنا تم توريدها خارج المحافظة).

 

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال جاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة، بطاقة استيعابية 45 ألف طن، وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.

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وأضاف المرسي أنه تم زراعة 328 ألف فدان من القمح بزيادة 8 آلاف فدان عن العام الماضي، والتي ستحقق طفرة غذائية كبيرة في مصر، مؤكدًا أن التحالف الوطني استطاع توفير التقاوي للفلاحين بالمحافظة بتخفيضات وصلت إلى 50%، والمعتمدة بشكل آمن من وزارة الزراعة، حيث تسعى المبادرة إلى تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

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