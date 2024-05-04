ارتفاع الأمواج ورياح تضرب هذه المناطق.. اعرف حالة طقس اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد” رينال عويضة تغطية جوية جديدة، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، السبت 4 مايو 2024، وكذلك الظواهر الجوية التي تشهدها المدن والمحافظات المصرية، ودرجات الحرارة المتوقعة لبعض المدن، وحالة البحر والأمواج.

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ووفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد شواطئ البحر المتوسط اضطرابا في الملاحة البحرية، وتتراوح سرعة الرياح من 50: 60 كم/س، ويتراوح ارتفاع الموج من 2: 3 أمتار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس اليوم، السبت، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وتسجل الحرارة العظمى نحو 31 درجة مئوية، والصغرى 10 درجة على القاهرة الكبرى.

كما يكون الطقس اليوم مائلا للحرارة على مناطق السواحل الشمالية، شديد الحرارة على منطقة جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال الصعيد، معتدلا الحرارة على منطقة جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر المتوقعة غدًا، حيث تشهد منطقة القاهرة الكبرى شبورة مائية في الصباح الباكر، وذلك من 4: 8 صباحًا، ونشاطا للرياح بسرعة 30 كم/س، وطقس غائم جزئيًا، ويسود منطقة الوجه البحري ومدن القناة شبورة مائية صباحًا، ورياح نشطة أحيانًابسرعة 30 كم/س، وطقس غائم جزئيًا.

ويسود منطقة السواحل الشمالية الغربية، شبورة مائية صباحًا، ونشاط الرياح بسرعة 34 كم/س، وطقس غائم جزئيًا، وتنشط الرياح بسرعة 32 كم/س، مع وجود شبورة مائية، على منطقة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس غائم جزئيًا.

وقالت “غانم”، إن اليوم درجات الحرارة ما زالت تشهد استقرارًا، حيث تسجل العظمى 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس ربيعي حار خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تسجل الصغرى 18 درجة مئوية، وتسود أجواء مائلة للبرودة.