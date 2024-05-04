بعت شرايط دينية وحبيت طليقة الفيشاوي.. أجرأ تصريحات عمر كمال

حل المطرب عمر كمال، ضيفا على الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار، وأدلى بعدد من التصريحات الهامة نرصدها فيما يلي:

انتقادات كليب أنا في البلد عضمة

علق مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، على انتقادات كليب أغنيته الجديدة أنا في البلد عضمة، التي تعاون خلالها مع حسن شاكوش، وحمو بيكا، مؤكدًا أن السيارات التي ظهرت في الكليب هي خاصة بهم، ولكن أرقام السيارات ليست حقيقة.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: من ساعة لما ظهرنا والفئة بتاعتنا بتتهاجم ومش عارف ليه، بحاول ألاقي مبرر مش لاقي، في ناس عندها نظرة طبقية شوية، يعني حد مننا مينجحش لكن اللي برا ينجح.

وتابع: بعض الناس بتقول أن اللي معاه شهادة بس هو اللي ينجح، ودول مش كل الناس، والكليب أتعمل لأن في واحد الناس بتعمله مكائد وبتكلم في الأغنية أن ربنا بيوقفنا، وكل واحد انشغل في حاجة معينة، وأنا وحسن وبيكا أقوى مع بعض، ولما اتفرقنا نجاحنا اتفرق مبقاش نفس قوته، ولما بنجتمع دايمًا بننجح نجاح حلو.

وأضاف: العربيات بتاعتنا، وأنا اشتغلت وتعبت وجالي عربية بنتلي قبل كده هدية، وبعتها لأنها مش عملية خالص ومش نافعة معايا ولا تنفع في شوارع القاهرة ومرتاحتش فيها، وأنا بحب العربيات العالية، وعندي عربية واحدة بس مش محتاج غيرها.

وأكد عمر كمال، أنه على الرغم من نجاحه الكبير في المهرجانات، ولكنه يحب لونه الأساسي، قائلًا: أنا عندي كنز مدفون اللي هو الغناء العادي بتاعي لسة محطتش إيدي عليه، المهرجانات والشعبي أضاف ليا وليا الشرف أني غنيتهم، ولكن أنا بحس أني بلاقي نفسي في اللون بتاعي الأساسي.



تعرضه لسطو بأحد بنوك لوس أنجلوس

كشف المطرب عمر كمال لأول مرة تفاصيل تعرضه لحالة سطو خلال وجوده في أحد البنوك بأمريكا ونجاته من الموت.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: لينا أغاني عدت حدود الوطن العربي، وكرم من ربنا لما تمشي في شارع تايم سكوير وتلاقي اسمك كان إحساس بكرم ربنا، وبرغم كل ده أنا عمري ما شوفت نفسي على حد.

وتابع: أنا طالع من حارة وحتت بسيطة، ومكنتش أتخيل في يوم أن ربنا هيوصل صوتي لبلد بينا وبينها 16 ساعة طيران، والناس ممكن تعرف أني جاية الحفلة ولكن استحالة أن حد يتعرف عليك في أمريكا، ولما واحدة عرفتني وأنا بتعشى كنت حاسس أني عايز أرجع مصر أهد الدنيا.

واستكمل: لما روحت أمريكا بعد كورونا بسنة مكنتش أعرف إنجليزي، وكان معايا راجل بيترجم ليا، ونصحني وقال لي هات 1000 دولار وحطها في بنك أمريكي وافتح حساب وهتنفعك في الغلاء، وكنا في لوس أنجلوس وأنا هوسي في الحياة الأفلام الوثائقية وكنت قرأت تقرير أن لوس أنجلوس فيها يوميًا 50 حالة سرقة لبنوك، لكن قلت استحالة ده يحصل فيا وكنت منبهر بالنظام.

وأضاف عمر كمال: كنت قاعد وماسك الموبايل لقيت راجل بيزعق مع الست اللي على الشباك، وضرب على الإزاز، والراجل اللي جمبي قال لي خلي بالك لو هتعرف تزحف وتطلع بره أو نام على بطنك وحط إيدك على راسك، قلت له ليه، قال لي الراجل ده معاه قنبلة وهيفجرها، وأنا كنت فاكر فيه مشكلة في الحساب لكن كان بيقول لو محطتيش الفلوس هفجر الدنيا كلها.

وتابع: قلت للراجل أنا ههرب وأنت، قال لي أنا بصور علشان لو نجينا هبيع الفيلم ده، من وقتها اتعلمت اخد كورسات انجليزي الحمد الحساب ما تفتحش والـ 1000 دولار مراحش عليا.

ارتباطه بـ طليقة أحمد الفيشاوي

كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، لأول مرة تفاصيل ارتباطه بـ نادية الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وسبب انفصالهما.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: أنا مبحبش اتعرف بموضوع عاطفي أو شخصي، وزعلت لما علاقتي اتعرفت لأن مردودها عند الناس مكنش كويس ومش عارف الناس شافت الموضوع إزاي.

وتابع: أنا في الفترة دي مكنتش متزن نفسيًا ومكنتش بنام غير بأدوية ومهدئات، وسلوكي مكنتش مظبوطة، والأدوية كانت مأثرة عليا لدرجة أن ممكن حد ياخد مني مبلغ وأنسى خالص، وكنت باخد الأدوية دي بدون علم وناس وصفتلي ودخلت في متاهة، والموضوع قلب معايا بهلوسة، ومرة مدير أعمالي راح جابني من على الدائري وأنا خابط العربية، وتاني يوم معرفتش أني عملت كده، والسنة والنص دي أثرت على شغلي.

وأضاف: ممكن الغلط يكون من عندي لأني عملت في نفسي كده، هي مكانتش فاتحة خير عليا والمفروض الإنسانة اللي معايا لما تلاقيني بميل ناحية الغلط متميلش معايا لأ تعدلني، تجربة مكانتش حلوة عليا السلبي فيها أكتر من الإيجابي، وأنا اللي خدت قرار الانفصال لأني كنت بقع ومش نفسي، أنا حبيتها أكيد ولكن التجربة ضرتني.

واستكمل عمر كمال: ربنا حبيبي، وفي كل موقف في حياتي كنت هقع فيه شالني، وربنا ده ممكن يكون علشان أمي أو إخواتي أو خير بعمله أو علشان براعي ربنا في فرقتي، أنا دايمًا بصحي نفسي ودايمًا عندي النفس اللوامة، وطول ما أنا بدخل ربنا في طرف الميزان همشي كويس.

وأشار: ممكن أكون في علاقة وعصيت ربنا، فا ربنا يديني قلم ويكسرني علشان يسمع صوتي، وأنا فوقت وحاولت ترجعني وأول ما أتأكدت أني مش راجع شوفت الوش التاني، وناس تانية ظهرت، طب ده أنا قرأت دراسة بتقول أن الشخص الطبيعي السوي العادي علشان يطلع من علاقة ويستشفى منها عايز 6 شهور، وبدأ ربنا يبينلي حكمته وأن قراري صح.

واختتم عمر كمال: ده أنتي لو عندك جاكيت ولبستيه في مناسبة بيصعب عليكي تشحتيه، ولو عندي عربية بتصعب عليا وبحن لها، وتأكدت أن قراري كان صح وفوقت والدنيا بقت أحلى كتير.

بيعت شرايط دينية وأنا عندي 13 سنة

تحدث مطرب المهرجانات عمر كمال، عن مقطع الفيديو الذي كشف خلاله عن عمله في البنزينة، موضحًا أنه عمل في العديد من المهن منذ عمر 13 عام.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: اشتغلت وأنا عندي 13 سنة بتاع شرايط دينية قرآن وأدعية، وكنت بنزل العتبة اشتري جملة وأركب القطر من السويس لغاية محطة عين شمس وأروح العتبة، وأبويا كان شيخ وعايز يحطني في شغلانة كويسة، وكنت ببيع الشريط بـ 2 جنيه، وكنت ناصح جدًا وشاطر، وكنت بروح المنصورة للشيخ محمد حسان، وأسجل الخطبة بتاعته على الشريط وأروح لشركة الطباعة في العتبة وأطبع 1000 نسخة، وكنت بيبع الخطبة وهي لسة مش مع حد، كنت بفرش ملاية سرير ومقسم عليهم الشرايط.

وتابع: كنت بكسب مثلا 100 أو 120 أو 200 جنيه في اليوم، وبعد كده أبويا مات، وروحت اشتغلت بتاع براويز، واشتغلت في محل جزم وكنت بحب الشغلانة جدًا، وكنت حافظ مخزن الجزم كله، مكنش شغل مهين والمهين أني مكونش عارف أصرف على نفسي، ولكن لما تكون عروسة جاية ومعاها خطيبها وأنزل أقيسها تحت رجل الست، كان شعور لو فكرت في يوم من الأيام فكرت أني مينفعش أحب واحدة من المحل ده أو أتقدم لواحدة من اللي بتيجي المحل.

كما كشف عمر كمال، تفاصيل مشروع خطبته لفتاة أثناء بداية عمله بالأفراح، قائلًا: أنا حبيت بنت جدًا وروحت علشان أخطبها، ووقتها كنت شغال بـ 200 و 300 جنيه آخر الأسبوع، وأم البنت كانت بتقولي هات أي حاجة واخطبها عشان محدش يتكلم، وأنا معايا 2000 جنيه وجايبهم بعد شقى، وروحت عندنا في السويس عند واحد بتاع ذهب وخدت صاحبي معايا، وأنا مكنتش أعرف قراءة الفاتحة بيجيبوا فيها إيه، والبنت خدت دبلة وخاتم ومحبس، والراجل قالي حوالي 7000 وأنا معايا 2000 بس، فبقوله مفيش حاجة أرخص؟ قال للبنت خدي الدبلة بس قالتله ليه هو من أولها؟ ده أنا مش جايبة حاجة تقيلة، فلما خرجت لاقيت المعاملة اتغيرت ووصلتها وكلمت أهلها ولاغيت الموضوع.

الناس انتقدت تكريم كزبرة وسابوا ابن خالد النبوي

علق مطرب المهرجانات عمر كمال، على أزمة انتقادات تكريم مطرب المهرجانات كزبرة، في الجامعة البريطانية عن فيلمه الحريفة، مؤكدًا أن هناك فئة من الجمهور تستنكر نجاح الشخصيات ذات الخلفيات البسيطة.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: في بعض الناس مش عايزة حد منهم يوصل، وبعض الناس عندهم عقدة الخواجة ولو حد من زميلهم فتح مشروع ميدعمهوش، ولو جاله الخير أتضايق، لو محمد صلاح عمل حاجة يعملوا اللي ميتعملش وكرستيانو وجورجينا واو.

وتابع: كزبرة ولد غلبان وربنا شاور عليه وأذن أنه ينجح، وعمل فيلم جميل اسمه الحريفة، واتكرموا في الجامعة البريطانية، وسابوا السبعة اللي معاه ومسكوا في كزبرة علشان مش قمور ولا خريج جامعة أمريكية، ما مسكوش في ابن خالد النبوي ليه؟ علشان من بيفرلي هيلز؟ لكن ده مش شبهنا.

وأضاف: بعض الناس مستكترة عليا اللي أنا فيه لأن عندي خلفية بسيطة، أنا مبنجحش بسهولة، ولكن مبقتش بقابل المعوقات بتاعة زمان في الفلوس ومبحبش أدعي الفقر، وأنا الصبح وبالليل مبفكرش غير في الشغل، وعلشان تستمر في النجاح صعب، ولكن خلاص الساحة بقت مليانة.

بتجنب وجود الرقاصات بسبب أمي وبشتغل في ملاهي ليلية

أكد مطرب المهرجانات عمر كمال، أنه أصبح يتجنب وجود الراقصات في كليبات أغانيه احترامًا لرغبة والدته، بجانب الحديث عن عمله في الملاهي الليلة.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: بقيت بتجنب وجود الرقاصات في كليباتي، علشان مزعلش أمي لأنها بتقعد تقولي اتقي ربنا وأخوك شغال معاك وعنده ابن، وهي بتزعل جدًا لو لقت واحدة بترقص جنبي، وتقولي اتقي ربنا وفي أطفال بتتفرج عليه، وهي مبتقولش أن فلوسي حرام لأنها من الأغاني، وأول حاجة ربنا هيحاسبني عليها أنا أذيت مين، وإيه الحرام اللي أنا عملته في إني فرحت ناس؟.

وتابع: أنا لسة بشتغل في ملاقي ليلة، ومبتضايقش لو حد رمى فلوس، دي لغة التحية هناك وهما بيجيبوا عمر كمال علشان يجيبوا فلوس أكتر، وأي حد بيشتغل في ملهى ليلي بيترمي عليه فلوس.

وأضاف: ولو أنا بشتغل نمرة ثابتة بنتفق الفلوس دي هتتقسم إزاي، ومش كل الناس اللي جاية عارفة أن دي فلوس بتتأجر علشان يتعمل بيها شو، وفي ناس بترمي فلوس ودولارات بجد.

واستكمل: أنا ماليش دعوة بسلوك غيري علشان كده ربنا بيكرمني، وشارع الهرم أسسني في الشغلانة، أنا بدخل المسرح من أول ثانيتين بعرف الطرابيزة دي والزبون ده هطلع منه كام، وبقيت عارف الجمهور عايز إيه، وهبطل أروح ملهى ليلي لما أكون عليت سعري أو نجحت كمان شوية.

محمد فؤاد أستاذي

تحدث مطرب المهرجانات عمر كمال، عن علاقته بالفنان محمد فؤاد، مؤكدًا أنه لا يعلم سبب عدم دعوته لزفاف نجل محمد فؤاد، والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: أنا بحب محمد فؤاد جدًا من جوا ومن برا، أنا معرفش بيحبني ولا لأ ولكن بشوفه بيدافع عني، وهو أستاذي وحبيبي ومقللش مني في مرة وبحترم فيه الجزء ده، هو مساندنيش ولا وقف جنبي ولا قال ده، وأنا طبعًا اتشرفت أنه غنى معايا وعلاقته بيه طيبة جدًا.

وتابع: ممكن يكون نسي أنه يعزمني على فرح ابنه، ومش زعلان مش مشكلة ومش هبقى متطفل على الناس، الراجل نسي، وفي حبايبه جدًا مراحوش الفرح، وممكن هما ميكونوش عايزين اللون الشعبي والمهرجانات في الفرح.

مطلعتش مع رامز جلال ومفرفقش معايا فلوس

كشف مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، سبب عدم حلوله ضيفًا على الفنان رامز جلال، في برنامج المقالب الشهير رامز جاب من الآخر، الذي عرض خلال شهر رمضان 2024.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: كنت عارف أنهم عايزين طرف تاني يطلع معايا وأنا مرضتش، وأنا مكنتش عايز أظهرها للجمهور معايا أصلًا في صورة واحدة، وهما كلموني وعرفت أنهم هيجبوها وأنا رفضت وقولت مش هروح.

وتابع: مش حابب أن اسمي يرتبط بالعلاقة دي، ومحبتش أن اسمي يتحط معاها، ومش فارق معايا الفلوس بتاعة البرنامج الحمد لله ربنا كارمني.

أما عن حلقة حمو بيكا، وكزبرة، فعلق عمر كمال: حلقة حمو بيكا وكزبرة جميلة وضحكت فيها من قلبي، ودي طبيعة بيكا في الحياة.

نصحت حسن شاكوش يسكت في أزمته مع طليقته

علق مطرب المهرجانات عمر كمال، على أزمة صديقه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وطليقته ريم طارق، وظهورهما في برنامج المقالب رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، والذي عرض في السباق الرمضاني 2024.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: نصحت حسن شاكوش أنه يسكت، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كنت بزعل لما بيرد ولو هي ليها حقوق إديها ليها، ورد الاتنين كبر الموضوع، وأنا محبش أتعرف بموضوع شخصي أو عاطفي.

أما عن حلقة حسن شاكوش، وريم طارق في برنامج رامز جاب من الآخر، فعلق عمر كمال: حلقة حسن شاكوش وطليقته في برنامج رامز، أظن أن حسن مكنش يعرف، ولو كان يعرف مكنش هيروح، وأنا بتأذى نفسيًا وبزعل لما يكون اتنين شوفت بدايتهم وتبقى نهايتهم بالشكل ده، ومعرفش إيه اللي حول الدنيا كده، أنا عاشرت حسن في كل حاجة، أكيد في حاجة بينهم محدش فيهم قالها، ولكن أنا مبشوفش حسن بشع بالدرجة دي.

وتابع عمر كمال: شوفت حسن متقبل الدنيا وكان ممكن يكمل لو اتقال كلمة كويسة، ولكن رد فعل طليقته كان مبالغ فيه.