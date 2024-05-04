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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

آمال ماهر بإطلالات ملفتة في حفل جدة| أيهما أجمل؟

آمال ماهر
آمال ماهر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة آمال ماهر، وذلك خلال إحيائها مساء أمس، السبت، حفلا غنائيا في جدة بالمملكة العربية السعودية.

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ظهرت آمال ماهر في الحفل بإطلالات أنيقة كشفت عن ذوقها الرفيع في اختيار الأزياء، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون النبيتي المزين بالكامل بالورد.

أما الإطلالة الثانية لآمال ماهر في حفل جدة، فكانت Jumpsuit باللون الفضي بتصميم One Shoulder من تصميم المصمم  العالمي زهير مراد.

وحرصت آمال ماهر على تنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تتناسب مع كل إطلالة ظهرت بها خلال إحيائها حفلا غنائيا في جدة. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أمال ماهر على تسريحات شعر مميزة، واختارت صيحات مكياج تتناسب مع لون بشرتها.

 

أمال ماهر
أمال ماهر
أمال ماهر
أمال ماهر
أمال ماهر
أمال ماهر
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