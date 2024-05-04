عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وزير آسيوي سابق يضرب زوجته حتى المـ وت.. فيديو مروع أغضب العالم

صدى البلد

أثار وزير سابق الجدل بعد اتهامه بضرب زوجته حتى الموت، وأصبح حديث الصحف العالمية، إذ وثقت الكاميرات في منزله الجريمة المروعة التي ارتكبها.

وزير يضرب زوجته حتى المـ وت

الأزمة اشتعلت من جديد بالتزامن مع محاكمة وزير كازاخستان السابق المتهم بضرب زوجته حتى الموت، بعدما عثر على زوجته “سلطانات نوكينوفا”، 31 عاما، ميتة في نوفمبر الماضي في مطعم يملكه أحد أقارب زوجها كوانديك بيشيمباييف، حيث قضى الزوجان يوما كاملا تقريبا والليلة السابقة.

وحسب تقرير الطب الشرعي كانت فاقدة الوعي لساعات، ثم ماتت بعدها، وفي جلسة استماع حديثة، عُرضت على المحكمة لقطات مدتها ثماني ساعات لكوانديك بيشيمباييف، وزير الاقتصاد الأسبق، البالغ من العمر 44 عاماً، وهو يضرب زوجته سلطانات نوكينوفا.

txt

الاحتلال يشدد إجراءات دخول المسيحيين إلى القدس لإحياء سبت النور

txt

مصطفى بكري يرد على منتقدي الشيخ إبراهيم العرجاني: وطني ودوره معروف

وتُظهر لقطات المراقبة بيشيمبايف وهو يركل ويضرب السيدة البالغة من العمر 31 عامًا بشكل متكرر في مطعم تملكه عائلته. ثم شوهد وهو يسحبها من شعرها إلى غرفة منفصلة حيث لا توجد كاميرات.  

الكاميرات توثق حادث مروع

وقال المدعي العام أثناء المحاكمة إنه عندما حاولت الهرب بالاختباء في المرحاض، كسر بيشيمبايف الباب وأخرجها وواصل ضربها، وأضاف المدعي العام: "لقد أمسكها من حلقها بعد أن أخرجها من المرحاض. وهنا فقدت الوعي".

وبينما كانت مستلقية على الأرض وغارقة في دماءها، اتصل بيشيمبايف بسيدة أكدت له أن زوجته ستكون بخير ووصلت سيارة الإسعاف بعد 12 ساعة، وأعلن الطاقم الطبي وفاتها في مكان الحادث.

وحسب تقرير الطبيب الشرعي فإن سلطانات توفيت متأثرة بصدمة في الدماغ. كانت إحدى عظام أنفها مكسورة مع كدمات متعددة على وجهها ورأسها وذراعيها ويديها.

ويواجه بيشيمباييف اتهامات بالتعذيب والقتل باستخدام العنف الشديد ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. ونالت محاكمة القتل، التي تم بثها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي اهتماما عالميا.

يذكر أن هذا الحادث ليس الاول في سيرة بيشيمبابيف، إذ ألقي القبض عليه في عام 2017 بتهم الرشوة وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، لكنه خرج حرا بعد أقل من ثلاث سنوات خلف القضبان بسبب الإفراج المشروط.

الحادث الطب الشرعى وزير سابق اعتقال وزير سابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

وزير آسيوي سابق يضرب زوجته حتى المـ وت.. فيديو مروع أغضب العالم

ترشيحاتنا

إسلام صادق يكشف استعدادات خاصة ببعثة الزمالك للمغرب

الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة وكبار رجال الدولة يشاركون الفرحة |صور

مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين في بيلجورود

الصراع يشتعل على اللقب.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مبارتي أرسنال ومانشستر سيتي

إيرادات الأفلام.. أحمد السقا يتفوق على الجميع وعمرو يوسف يلاحقه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيء غريب بالأسفل.. ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في دبي| تفاصيل

نادين نجيم تثير الجدل بهذا الفستان| شاهد

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

فيديو لقط يطير في الهواء بحركة مفاجأة بسبب شعورة بالخوف.. ما القصة؟

فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 4-5-2024| شاهد

ناقد فني: توقيت طرح فيلم السرب مع أعياد المسيحيين مثالي

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ