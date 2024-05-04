وزير آسيوي سابق يضرب زوجته حتى المـ وت.. فيديو مروع أغضب العالم

أثار وزير سابق الجدل بعد اتهامه بضرب زوجته حتى الموت، وأصبح حديث الصحف العالمية، إذ وثقت الكاميرات في منزله الجريمة المروعة التي ارتكبها.

وزير يضرب زوجته حتى المـ وت

الأزمة اشتعلت من جديد بالتزامن مع محاكمة وزير كازاخستان السابق المتهم بضرب زوجته حتى الموت، بعدما عثر على زوجته “سلطانات نوكينوفا”، 31 عاما، ميتة في نوفمبر الماضي في مطعم يملكه أحد أقارب زوجها كوانديك بيشيمباييف، حيث قضى الزوجان يوما كاملا تقريبا والليلة السابقة.

وحسب تقرير الطب الشرعي كانت فاقدة الوعي لساعات، ثم ماتت بعدها، وفي جلسة استماع حديثة، عُرضت على المحكمة لقطات مدتها ثماني ساعات لكوانديك بيشيمباييف، وزير الاقتصاد الأسبق، البالغ من العمر 44 عاماً، وهو يضرب زوجته سلطانات نوكينوفا.

وتُظهر لقطات المراقبة بيشيمبايف وهو يركل ويضرب السيدة البالغة من العمر 31 عامًا بشكل متكرر في مطعم تملكه عائلته. ثم شوهد وهو يسحبها من شعرها إلى غرفة منفصلة حيث لا توجد كاميرات.

الكاميرات توثق حادث مروع

وقال المدعي العام أثناء المحاكمة إنه عندما حاولت الهرب بالاختباء في المرحاض، كسر بيشيمبايف الباب وأخرجها وواصل ضربها، وأضاف المدعي العام: "لقد أمسكها من حلقها بعد أن أخرجها من المرحاض. وهنا فقدت الوعي".

وبينما كانت مستلقية على الأرض وغارقة في دماءها، اتصل بيشيمبايف بسيدة أكدت له أن زوجته ستكون بخير ووصلت سيارة الإسعاف بعد 12 ساعة، وأعلن الطاقم الطبي وفاتها في مكان الحادث.

وحسب تقرير الطبيب الشرعي فإن سلطانات توفيت متأثرة بصدمة في الدماغ. كانت إحدى عظام أنفها مكسورة مع كدمات متعددة على وجهها ورأسها وذراعيها ويديها.

ويواجه بيشيمباييف اتهامات بالتعذيب والقتل باستخدام العنف الشديد ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. ونالت محاكمة القتل، التي تم بثها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي اهتماما عالميا.

يذكر أن هذا الحادث ليس الاول في سيرة بيشيمبابيف، إذ ألقي القبض عليه في عام 2017 بتهم الرشوة وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، لكنه خرج حرا بعد أقل من ثلاث سنوات خلف القضبان بسبب الإفراج المشروط.