عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري يرد على منتقدي الشيخ إبراهيم العرجاني: وطني ودوره معروف

النائب مصطفي بكري،
النائب مصطفي بكري، المتحدث باسم القبائل العربية

أكد النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم القبائل العربية، أن الشيخ إبراهيم العرجانى مواطن مصري من أبناء سيناء، ودوره الوطني معروف ودعمه في مكافحة الإرهاب بكل إيمان وعزيمة وطنية.

وأضاف مصطفى  بكري، خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "MBCمصر"، أن الشيخ إبراهيم العرجانى كان أمامه شيئين في هذا الوقت إما ينضم إلى داعش التي سعت إليه وهو رفض وقال لا.

و تابع مصطفى بكري:  "ان مدير أمن الفيوم السابق الشافعي حسن  تحدث عن مواقف لـ إبراهيم العرجاني واكد أنه كان موجود في سيناء وتحدث عن مواقف كان يقوم بها الشيخ إبراهيم العرجاني والتهديدات التي تعرض لها واستشهد صديقه سالم نافي وكان صديقا ومقاتلا جنبا الي جنب مع الشهيد أحمد المنسي وكان يدير الكثير من العمليات  التي تستهدف الإرهاب و الإرهابيين وكان مطلوب وبيته اتفجر لماذا تحدث هذه الحملة، لانها حملة انتقامية لرجل وطني".  

https://www.facebook.com/share/v/EoKz6wzoxKC5kcuiم/?mibextid=ox5AEW

مصطفى بكري إبراهيم العرجاني سيناء أبناء سيناء القبائل العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

وزير آسيوي سابق يضرب زوجته حتى المـ وت.. فيديو مروع أغضب العالم

ترشيحاتنا

الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة وكبار رجال الدولة يشاركون الفرحة |صور

مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين في بيلجورود

الصراع يشتعل على اللقب.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مبارتي أرسنال ومانشستر سيتي

إيرادات الأفلام.. أحمد السقا يتفوق على الجميع وعمرو يوسف يلاحقه

سرايا الأشتر تقصف مدينة أم الرشراش بالطيران المسيّر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيء غريب بالأسفل.. ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في دبي| تفاصيل

نادين نجيم تثير الجدل بهذا الفستان| شاهد

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

فيديو لقط يطير في الهواء بحركة مفاجأة بسبب شعورة بالخوف.. ما القصة؟

فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 4-5-2024| شاهد

ناقد فني: توقيت طرح فيلم السرب مع أعياد المسيحيين مثالي

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ