مصطفى بكري يرد على منتقدي الشيخ إبراهيم العرجاني: وطني ودوره معروف

أكد النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم القبائل العربية، أن الشيخ إبراهيم العرجانى مواطن مصري من أبناء سيناء، ودوره الوطني معروف ودعمه في مكافحة الإرهاب بكل إيمان وعزيمة وطنية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "MBCمصر"، أن الشيخ إبراهيم العرجانى كان أمامه شيئين في هذا الوقت إما ينضم إلى داعش التي سعت إليه وهو رفض وقال لا.

و تابع مصطفى بكري: "ان مدير أمن الفيوم السابق الشافعي حسن تحدث عن مواقف لـ إبراهيم العرجاني واكد أنه كان موجود في سيناء وتحدث عن مواقف كان يقوم بها الشيخ إبراهيم العرجاني والتهديدات التي تعرض لها واستشهد صديقه سالم نافي وكان صديقا ومقاتلا جنبا الي جنب مع الشهيد أحمد المنسي وكان يدير الكثير من العمليات التي تستهدف الإرهاب و الإرهابيين وكان مطلوب وبيته اتفجر لماذا تحدث هذه الحملة، لانها حملة انتقامية لرجل وطني".

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