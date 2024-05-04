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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يشدد إجراءات دخول المسيحيين إلى القدس لإحياء سبت النور

القوات الإسرائيلية
القوات الإسرائيلية

شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءات دخول المسيحيين إلى البلدة القديمة في مدينة القدس، لإحياء الشعائر الدينية بـ"سبت النور"، الذي يسبق عيد الفصح المجيد.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها على أبواب البلدة القديمة، وعرقلت عبور المقدسيين المسيحيين إلى كنيسة القيامة، لإحياء الشعائر الدينية.

وأكدت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 32 شهيدا و41 مصابا خلال 24 ساعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,654 شهيد و77,908 مصاب منذ 7 أكتوبر.

يأتي ذلك وسط  تأكيد من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني  بلينكن لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بأن أمريكا لا تقبل عملية في رفح،  لما سينتج عنها.

الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي سبت النور المسيحيين

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