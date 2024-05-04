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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي كواليس مفاجأة في علاقة أفشة مع الأهلي عبر حسابه الشخصى بموقع فيسبوك.

وكتب  مهيب عبد الهادي :  أفشة جمع متعلقاته من النادي بعد الخروج من قائمة مباراة الجونة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي أمام الجونة 
 

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر عن قائمة مواجهة المارد الأحمر المقبلة أمام الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة في الدوري المصري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول – خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال.

 

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – إمام عاشور – رضا سليم – كريم نيدفيد – بيرسي تاو – حسين الشحات.

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي.

أفشة الإعلامي مهيب عبد الهادي الجونة الجونة و الاهلي

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جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة


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