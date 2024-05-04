سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة هامة لجمهور الأهلي

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي رسالة هامة لجمهور الأهلي قبل نهائي أفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر تصريحات تليفزيونيه مع الاعلامي مهيب عبد الهادي : الأهلي ماشي كويس و بيكسب ، والفصل بين بطولة و التانيه مش سهلة ،وبلاش الجماهير تعلق علي اداء اللاعيبة قبل نهائى افرقيا .

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي أمام الجونة



كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر عن قائمة مواجهة المارد الأحمر المقبلة أمام الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة في الدوري المصري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول – خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – إمام عاشور – رضا سليم – كريم نيدفيد – بيرسي تاو – حسين الشحات.