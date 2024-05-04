عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علامة استفهام.. مدير الكرة السابق للزمالك يستنكر تصرفات كولر مع كهربا

صدى البلد

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي، تصريحات مدير الكرة السابق للزمالك، حول التعامل مع كهربا بالأهلي.

وقال إسماعيل يوسف عبر برنامج اللعيب: "علامة إستفهام كبيرة في طريقة التعامل مع كهربا، وفرق كبير في المستوى بينه وبين موديست".

ووجه ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، رسالة خاصة إلى محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، وذلك بعد استبعاد اللاعب من مباريات الفريق الأحمر الماضية .

وقال ياسر ريان، لكهربا، في تصريحات تلفزيونية" اتمرن كويس وركز في تمرينك ومتعملش أي مشكلة مع كولر". 

وأضاف: "كهربا، شخصية كهربا، أنه ممكن يعمل مشكلة مع المدير الفني بسبب عدم مشاركته، لذلك أتمنى أن يركز في التمرين فقط".

الإعلامي مهيب عبد الهادي النادي الأهلي عبدالمنعم كهربا محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم النادى الأهلى نادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

وزير آسيوي سابق يضرب زوجته حتى المـ وت.. فيديو مروع أغضب العالم

ترشيحاتنا

عاطل يستقطب عامل دليفري ويقـ تله في المطرية| تفاصيل

6 أنماط .. هيئة الدواء تكشف الإجراءات الصحية لمرضى قصور القلب

بعت شرايط دينية وحبيت طليقة الفيشاوي.. أجرأ تصريحات عمر كمال

باكستان تسجل كمية الأمطار الأكبر في أبريل منذ 63 عامًا

ياهو نيوز: القاهرة تقود مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وسط تقدم كبير

لاعب وسط.. صفقة جديدة على ردار نادي ليفربول| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شم النسيم.. طرق خفيفة وصحية لتجهيز الفسيخ والرنجة

شيء غريب بالأسفل.. ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في دبي| تفاصيل

نادين نجيم تثير الجدل بهذا الفستان| شاهد

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

فيديو

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

أحمد السقا: اتدفنت أربع ساعات تحت الرمل

ارتفاع الأمواج ورياح تضرب هذه المناطق.. اعرف حالة طقس اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 4-5-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ