علامة استفهام.. مدير الكرة السابق للزمالك يستنكر تصرفات كولر مع كهربا

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي، تصريحات مدير الكرة السابق للزمالك، حول التعامل مع كهربا بالأهلي.

وقال إسماعيل يوسف عبر برنامج اللعيب: "علامة إستفهام كبيرة في طريقة التعامل مع كهربا، وفرق كبير في المستوى بينه وبين موديست".

ووجه ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، رسالة خاصة إلى محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، وذلك بعد استبعاد اللاعب من مباريات الفريق الأحمر الماضية .

وقال ياسر ريان، لكهربا، في تصريحات تلفزيونية" اتمرن كويس وركز في تمرينك ومتعملش أي مشكلة مع كولر".

وأضاف: "كهربا، شخصية كهربا، أنه ممكن يعمل مشكلة مع المدير الفني بسبب عدم مشاركته، لذلك أتمنى أن يركز في التمرين فقط".