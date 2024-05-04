عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن حكم مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان والزمالك

صدى البلد

كشف الأعلامي أحمد شوبير، عن حكم لقاء الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية. 

وكتب عبر فيسبوك: "الكيني بيتر واويرو كاماكو حكماً الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية". 

تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

وصعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الإعلامي أحمد شوبير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكونفدرالية الإفريقية كاس الكونفدرالية كأس الكونفدرالية الإفريقية نهائي الكونفيدرالية نادي الزمالك نهائي كأس الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

أزمة إيقاف تونس.. هل يتم إلغاء مباراة الأهلى والترجى في نهائي الأبطال؟

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

كلمات كولر والراتب السنوي.. حتحوت يكشف سبب غضب الشناوي داخل الأهلي

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجنوب سيناء

العلاقة بين فيروس c وسرطان الكبد.. عوض تاج الدين يوضحها

المحكمة العليا: استقطاع نسبة من الخدمة المقررة للعاملين في المنشآت السياحية يخالف الدستور

مدبولي يتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ووحدة الطوارئ

المحكمة العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

فيديو لقط يطير في الهواء بحركة مفاجأة بسبب شعورة بالخوف.. ما القصة؟

توقيت جرينتش.. كيف جاءت فكرة إنشائه؟

غنت خليجي.. 20 صورة من حفل آمال ماهر في جدة

فيديو

ناقد فني: توقيت طرح فيلم السرب مع أعياد المسيحيين مثالي

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

شعرها وقع ووزنها زاد .. أزمة مروة عبدالمنعم النفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ