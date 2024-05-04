الكشف عن حكم مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان والزمالك

كشف الأعلامي أحمد شوبير، عن حكم لقاء الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية.

وكتب عبر فيسبوك: "الكيني بيتر واويرو كاماكو حكماً الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية".

تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

وصعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.