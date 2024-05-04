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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

قريبًا.. إدخال ألعاب الفيديو والواقع الافتراضي في السيارات

تكنولوجيا السيارات
تكنولوجيا السيارات

في خطوة مبتكرة تعزز التكنولوجيا في تجربة القيادة، تطلق شركات صناعة السيارات أنظمة ترفيه في المركبات تجمع بين العالم الحقيقي والعالم الرقمي بطريقة لم تشهدها السيارات من قبل.


بما أن السيارات أصبحت أكثر ذكاء وتواصلا، فإن الركاب يتطلعون إلى تعزيز تجربتهم الترفيهية من خلال استخدام التقنيات المبتكرة، مثل تقنية الواقع الممتد، سواء للعب ألعاب فيديو متقدمة أو لتجربة مغامرات افتراضية مثيرة.
 

كيف تعمل؟

تمت تجربة لعبة الواقع الممتد الجديدة، التي طورتها شركة Valeo، وهي شركة فرنسية موردة للسيارات، حيث قامت بتحويل سيارة فولفو XC90 إلى مشارك في لعبة الفيديو في الوقت الفعلي. 

وقد استخدمت اللعبة العالم الحقيقي كمضمار سباق رقمي، مما جعل تجربة اللعب ممتعة ومثيرة.
من خلال وحدة التحكم في ألعاب الفيديو، يمكن للركاب التحكم في سيارة الواقع الممتد والمشاركة في سباقات متحركة داخل وخارج حركة المرور الحقيقية، مما يتيح لهم جمع العملات المعدنية وتجنب العوائق بشكل تفاعلي.
تظهر هذه التجارب الجديدة بوضوح مدى تطور صناعة السيارات نحو تكامل التكنولوجيا وتجربة القيادة، حيث يتوقع أن يشهد المستقبل المزيد من التطورات التكنولوجية التي تجعل تجربة الركاب داخل السيارة مليئة بالتشويق والمغامرة.
بهذه الخطوة الجديدة، تثبت شركات صناعة السيارات التزامها بتقديم تجارب مبتكرة ومثيرة للمستخدمين، مما يدفع بصناعة السيارات إلى مستوى جديد من التطور التكنولوجي والابتكار.

السيارات تكنولوجيا السيارات الواقع الافتراضي

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