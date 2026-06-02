«الرضاعة الطبيعية الخيار الأول».. الصحة: مخزون الألبان الصناعية آمن

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من الألبان الصناعية المخصصة للأطفال، موضحًا أن الأولوية دائمًا تكون للرضاعة الطبيعية باعتبارها الخيار الأمثل لصحة الطفل والأم، بينما يُلجأ إلى الألبان الصناعية فقط عند تعذر الرضاعة الطبيعية لأسباب مرضية.

وأشار، خلال حديثه ببرنامج «استوديو إكسترا» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن المنتج EG1 المخصص للأطفال أقل من 6 أشهر متوافر بمخزون مركزي يكفي 9 أشهر، إضافة إلى مخزون في المديريات الصحية يكفي 3 أشهر، بينما المنتج EG2 المخصص للأطفال من 6 أشهر إلى عام متوافر بمخزون استراتيجي يكفي 7 أشهر، إلى جانب مخزون إضافي في المحافظات يكفي 3 أشهر أخرى، مؤكدًا أن هذه الأرقام تضع مصر في وضع آمن من ناحية توفير الألبان الصناعية.

وشدد عبدالغفار على أن الاستثمار الصحي الحقيقي يكمن في دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، مشيرًا إلى أن الرضاعة في الساعات الأولى بعد الولادة تُخفض وفيات حديثي الولادة بنسبة تصل إلى 23%، وهو ما يجعلها الخيار الأول الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.