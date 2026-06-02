أخبار التوك شو| انفعال أحمد موسى على الهواء.. بشرى لانخفاض أسعار الطماطم.. اعترافات صادمة لـ مي عز الدين

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى: عم شعبان رمز الكفاح في حلوان.. ومطالبات واسعة بدعمه بعد واقعة سرقته

سلط الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، الضوء على واقعة بائع الجرائد المسن المعروف باسم “عم شعبان” في منطقة حلوان، بعد انتشار مقطع فيديو وثّق تعرضه للسرقة، والذي أثار موجة واسعة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال حلقة البرنامج، قال موسى إن القضية أصبحت حديث الجمهور بشكل كبير، مؤكدًا أن “عم شعبان” يمثل نموذجًا لرجل بسيط يكافح من أجل لقمة العيش، حيث كان يعمل يوم العيد كبائع صحف رغم إرهاقه الشديد، قبل أن يتعرض لواقعة سرقة مؤلمة استغل فيها الجاني لحظة نومه وأخذ ما كان بحوزته من أموال بسيطة جمعها من عمله اليومي ومن مساعدات المواطنين.

وأشار إلى أن هذا الحادث تسبب في حالة حزن شديدة لبائع الجرائد، الذي عاد إلى منزله يوم العيد في حالة من الانكسار، مؤكدًا أن ما جرى أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين الذين طالبوا بسرعة ضبط الجاني ومحاسبته.

كما وجّه موسى مناشدة مباشرة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مطالبًا بسرعة ضبط المتهم في الواقعة، مؤكدًا ضرورة التعامل الحاسم مع مثل هذه الجرائم التي تمس كبار السن وأصحاب المهن البسيطة، وتسيء للمجتمع.

نائب رئيس شعبة الخضروات يزف بشرى بشأن انخفاض أسعار الطماطم.. فيديو

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسعار الطماطم في سوق العبور حاليًا، مؤكدًا استقرار سعرها بعد ارتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

مي عز الدين تكشف أثر يسرا في بداياتها الفنية وتفاصيل نصيحة غيرت أداءها

كشفت الفنانة مي عز الدين عن تجربتها الأولى في الوسط الفني، مشيرة إلى أن الفنانة يسرا كان لها دورا كبيرا في تشكيل ملامحها كممثلة في بداياتها.

86 % من الرؤوس النووية عالميا.. خبير عسكري: واشنطن وموسكو القوتان النوويتان الأكبر في العالم

أكد اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الولايات المتحدة الامريكي وروسيا تُعدّان القوتين النوويتين الأكبر في العالم، وتمتلكان معًا نحو 86% من إجمالي الرؤوس النووية عالميًا، ما يجعل أي اتفاقيات بينهما مؤشرًا مباشرًا على مسار الاتفاق النووي العالمي.

مصطفى عزام: ميزانية بعثة المنتخب أقل من ميزانيات دول أفريقية مشاركة بالمونديال

كشف مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الميزانية المخصصة للإنفاق على بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العالم 2026 أقل من الميزانيات المحددة لمنتخبات أفريقية مشاركة في البطولة.

ذروتها الأربعاء والخميس.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز لهيئة الأرصاد الجوية، بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، مع زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة؛ ما يضاعف الإحساس بارتفاع الحرارة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إن البلاد بدأت منذ أمس واليوم الدخول في مرحلة تصاعدية لدرجات الحرارة، حيث سجلت العظمى 34 درجة مئوية، على أن تستمر الزيادة خلال الأسبوع الجاري؛ نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

حالة من الاهتمام الكبير بدأت الظهور عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى 2026 بالثانوية العامة و رقم جلوس الصف الثالث الثانوي، وخاصة مع اقتراب الامتحانات مع نهاية الشهر الجاري.

ملكة الرقة تكسر الصمت .. 7 اعترافات صادمة لـ مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا

حلقة نارية استطاعت جذب الجميع من عشاق الفن المصري والتمثيل، وخاصة هؤلاء المتابعين بقوة للنجمة المتألقة مي عز الدين والتي تسحر القلوب بطلتها وظهورها برقة غير عادية، والتي ظهرت مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي، للمرة الأولى منذ زمن بعيد.

رد فعل محمد صلاح عقب إقالة سلوت من ليفربول |شاهد

كشف خالد الدرندلي رئيس بعثة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، تفاصيل جديدة بشأن بعثة المنتخب، مشيرا إلى أن لدينا طبيبا يوجه فندق الإقامة بشأن طعام اللاعبين.

