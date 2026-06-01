86 % من الرؤوس النووية عالميا.. خبير عسكري: واشنطن وموسكو القوتان النوويتان الأكبر في العالم

أكد اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الولايات المتحدة الامريكي وروسيا تُعدّان القوتين النوويتين الأكبر في العالم، وتمتلكان معًا نحو 86% من إجمالي الرؤوس النووية عالميًا، ما يجعل أي اتفاقيات بينهما مؤشرًا مباشرًا على مسار الاتفاق النووي العالمي.

وأوضح هشام الحلبي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن هناك 9 دول فقط تمتلك أسلحة نووية بإجمالي يقدَّر بنحو 12 ألفًا و231 رأسًا نوويًا، تتصدرها الولايات المتحدة وروسيا من حيث الحجم والقدرات، لافتًا إلى وجود 9 اتفاقيات نووية موقعة بين واشنطن وموسكو تنظم هذا الملف شديد الحساسية.

وأشار هشام الحلبي إلى أن بعض الدول تسعى للدخول إلى المربع النووي، وعلى رأسها إيران، وهو ما تقف امريكا أمامه، إلى جانب دول أخرى تطمح لامتلاك قدرات نووية، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بالاستقرار والأمن الدوليين، موضحا أن كل دول تعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة تتعدى 20% فهي تريده لغير أغراض سلمية.