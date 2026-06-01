ترامب: مشروع الاتفاق مع إيران ينص بوضوح تام على عدم امتلاكها سلاحا نوويا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مشروع الاتفاق مع إيران ينص بوضوح تام على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا.

وقال ترامب، خلال مقابلة على قناة (فوكس نيوز)، إنه يضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن ألا تحصل إيران أبدًا على سلاح نووي. . مشيرا إلى تفضيله التوصل إلى الاتفاق بسرعة، إلا أنه في الوقت نفسه لا يستعجل العملية.

وأضاف " إذا كنت في عجلة من أمرك، فلن تتمكن من إبرام صفقة جيدة .. وأعتقد أننا نحصل، ببطء ولكن بثبات، على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد، فسوف ننهي الأمر بطريقة مختلفة"، مهددًا باتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية في حال فشل المفاوضات.

وانتقد ترامب عددًا من وسائل الإعلام الأمريكية من بينها شبكة (سي إن إن)، متهما إياها بنشر أخبار كاذبة بشأن مشروع الاتفاق مع طهران.

وأشار ترامب إلى أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل جوهر التفاهم الجاري بحثه، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران حول عدد من الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي والأمن الإقليمي.