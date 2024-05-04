سقوط المتهمين بسرقة محمول صحفي فلسطيني في قبضة الأمن

‏ضبط رجال الأمن بالقاهرة عاطلين سرقا هاتف محمول خاص بصحفي فلسطيني الجنسية أثناء سيره بمنطقة مصر الجديدة .

‏تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغاً من صحفي فلسطيني الجنسية يفيد تعرضه لسرقة هاتفه المحمول أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم .

‏وتبين من الفحص أن شخصين كانا يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف الهاتف من الصحفي ولاذا بالهرب إلى أن تم تحديدهما وضبطهما ، وأقرأ أمام رجال الأمن بارتكاب الواقعة وقيامهما ببيع الهاتف ماركة iPhone إلى عميل سيئ النية تم ضبطه ، وعرض المتهمين الثلاثة على النيابة العامة التي تولت التحقيق .

وكان الصحفي قد نشر عبر صفحته الشخصية فيسبوك واقعة تعرضه للسرقة .

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