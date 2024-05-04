عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطل يستقطب عامل دليفري ويقـ تله في المطرية| تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على عاطل لاتهامه بقتل عامل دليفري داخل منزله بالمطرية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقي بلاغاً بمقتل شخص داخل شقته بدائرة القسم .

علي الفور انتقل رجال الأمن وتم العثور علي جثة عامل دليفري به آثار طعنة نافذة ، تم نقل الجثمان إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

وتبين من الفحص أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل تم تحديده وضبطه وأقر أمام رجال الأمن أنه قام بإنشاء صفحة عبر الفيس بوك منتحلاً صفه فتاة عبر الفيس بوك، وتواصل مع المجني عليه واتفقا علي التقابل داخل شقة القتيل بالمطرية.

وعقب فتح الأخير باب شقته له أشهر في وجهه سلاحا أبيض وقام بتهديده بالقتل وعندما قاوم المجني عليه قام المتهم بطعنه ثم لاذ بالهرب إلى أن تم ضبطه، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة التحقيق.

القاهرة الفيس بوك عامل دليفري قسم شرطة المطرية فيس بوك مقتل شخص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

وزير آسيوي سابق يضرب زوجته حتى المـ وت.. فيديو مروع أغضب العالم

موضوعات متعلقة

ضبط طالب قام بعمل حركات استعراضية بدراجته النارية في القاهرة

أمن القاهرة يكشف بلاغات سرقة ويضبط مرتكبيها | صور

مرور القاهرة: تحويل مسارات الطرق بمدينة نصر والمعادي

خلّص عليه جوه المطعم وسط الناس| جريمة في مدينة نصر

انهيار عقار مهجور بالسيدة زينب .. والأمن يكشف التفاصيل

الأمن يضبط 3 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم بالقاهرة | صور

خلافات مالية.. مقاول يستعين بـ 4 أخرين لخطف شخص بالقاهرة

خلافات سابقة.. ممرضة وميكانيكي يتخلصان من عامل بالمقطم

ترشيحاتنا

آمال ماهر بإطلالات ملفتة في حفل جدة| أيهما أجمل؟

عاطل يستقطب عامل دليفري ويقـ تله في المطرية| تفاصيل

6 أنماط .. هيئة الدواء تكشف الإجراءات الصحية لمرضى قصور القلب

بعت شرايط دينية وحبيت طليقة الفيشاوي.. أجرأ تصريحات عمر كمال

باكستان تسجل كمية الأمطار الأكبر في أبريل منذ 63 عامًا

ياهو نيوز: القاهرة تقود مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وسط تقدم كبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شم النسيم.. طرق خفيفة وصحية لتجهيز الفسيخ والرنجة

شيء غريب بالأسفل.. ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في دبي| تفاصيل

نادين نجيم تثير الجدل بهذا الفستان| شاهد

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

فيديو

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

أحمد السقا: اتدفنت أربع ساعات تحت الرمل

ارتفاع الأمواج ورياح تضرب هذه المناطق.. اعرف حالة طقس اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 4-5-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ