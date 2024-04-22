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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مجوهرات ملفتة.. أحلام تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة| شاهد

أحلام
أحلام

شاركت الفنانة الخليجية أحلام متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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ظهرت أحلام في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا اكمام طويلة باللون البرتقالي المطرز بالكامل مما منحها طلة غير تقليدية.

وانتعلت أحلام حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون البرتقالي، ولفتت الأنظار بمجموعة من المجوهرات الألماسية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

أحلام 
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