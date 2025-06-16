اجتماع كهنة بنها وقويسنا بدير مارجرجس بالخطاطبة

صلى نيافة الأنبا مكسيموس مطران إيبارشية بنها وقويسنا القداس الإلهي بدير الشهيد مارجرجس الروماني بالخطاطبة، بمشاركة مجمع آباء كهنة الإيبارشية، وذلك خلال اللقاء الروحي للآباء الكهنة وأسرهم.

وخلال القداس قام نيافته بتدشين لوح مقدس.

عقب القداس التقى نيافته بالآباء الكهنة، وألقى كلمة روحية بعنوان: “المرأة السامرية - ليس لي زوج”، وتحدث معهم حول موضوعات رعوية متعددة وترتيبات فترة الصيف، في جو من تبادل الخبرات والمحبة. وقد قدم الآباء الكهنة وأسرهم التهنئة لنيافته بمناسبة عيد سيامته الـ٣٣ أسقفًا للإيبارشية.