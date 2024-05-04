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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

ارشيفي
ارشيفي

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا هاما للتعليق علي وفاة ابن الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائلة:"تحتسب هيئة القيادة والضباط وضباط الصف والجنود وجميع منسوبي القوات المسلحة عند الله تعالى محمد عبدالفتاح البرهان ابن  رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر وحسن العزاء والتعزية موصولة لجميع أهله وأقرانه.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد وصل اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم، السبت، لتشييع جثمان ابنه الراحل "محمد" الذي توفي بعد حادث مأساوي وكان في استقباله نائب الرئيس التركي.


يشار الي ان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية ، قد توجه  إلى دولة تركيا للمشاركة في مراسم دفن نجله “محمد” الذي فارق الحياة جراء تعرضه لإصابات بالغة نتيجة حادث سير وقع منذ أكثر من شهر.

ونعت الأمانة العامة لمجلس السيادة والعاملين به، محمد عبد الفتاح البرهان، وهو ابن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات العسكرية، الذي توفي يوم الجمعة في العاصمة التركية، أنقرة.

كان محمد البرهان قد تعرض لحادث سير أثناء قيادته دراجته النارية بالعاصمة التركية أنقرة، في شهر مارس الماضي وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة آنذاك.

وقع الحادث أثناء قيادة نجل البرهان دراجة نارية في شارع كيراز بمنطقة كيزلج، بالقرب من جامعة أتيليم الخاصة في أنقرة، حيث اصطدم بمركبة تجارية خفيفة كانت تسير أمامه.

وتسبب الاصطدام في إلقاء محمد فتح الرحمن لأمتار بسبب شدة الارتطام، ليسقط على الأرض على مسافة بعيدة. مما تسبب في اخضاعه لعملية لجراحة خطيرة. لكنه فارق الحياة الجمعة

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بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان


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