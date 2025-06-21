بلطجة داخل فيلا.. تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين حسام حسن وزوجته

بلاغات متبادلة بين كابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وزوجته "دانا آدم"، حيث باشرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية التحقيق في البلاغات التي تقدمها حسام حسن وزوجته، فيما قررت صرف الطرفين من سراي النيابة عقب الاستماع لأقوالهما.

ووفقا للتحقيقات، تقدم الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ببلاغ ضد زوجته "دانا آدم"، اتهمها فيه،بإساءة التصرف في أمواله.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر في بلاغه، أن المشكو في حقها قامت بتأجير فيلا مملوكة له، بمنطقة الكينج مريوط دون علمه أو إذنه،مما يعد إساءة تصرف في أمواله الخاصة.

في المقابل، تقدمت الزوجة ببلاغ، اتهمت فيه زوجها بالاستعانة، بعدد من البلطجية، واقتحام الفيلا ليلًا والتعدي عليها، وعقب الاستماع لأقوال الطرفين،قررت النيابة صرفهما.

وفي أبريل الماضي، شهدت جهات التحقيق في الإسكندرية حضور الكابتن حسام حسن مصر وزوجته، للتصالح في بلاغ تقدم به من قبل عبارة عن سب وقذف.

وكان الكابتن حسام حسن حضر برفقة زوجته والمحامي الخاص به إلي سراي النيابة وأقر بالتصالح فيما بينهما في محضر رسمي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وعقب التصالح انصرف حسام حسن برفقة زوجته من سراي النيابة بعد إنهاء إجراءات التصالح في نيابة الرمل.